İnegöl’de ömrünü tamamlamış ve 1999 depremi öncesi yapılmış kamu binalarının yakılıp yerine yenilerinin yapılmasına karşın dokunulmayan ender yerlerden biri olan PTT binası eleştirilen odağı oldu.

Nuri Doğrul Caddesi üzerinde yer alan merkez binada yoğunluk her geçen gün artarken, binanın fiziki açıdan yetersiz olması nedeniyle de büyük zorluklar yaşanıyor.

300 bine yaklaşan nüfusuyla Türkiye’nin en büyük ilçelerinden biri olan İnegöl’de ki PTT binası yoğunluk nedeniyle yetersiz kalıyor. Günün her saatinde ciddi bir kalabalığın gözlemlendiği binada işlem sırasının gelme zamanının 30 dakikayı bulduğu iddia ediliyor.

PTT personelinin yoğun bir tempo ile hizmet verdiği binada oluşan kalabalık nedeniyle bina içinde ki oksijen seviyesi ise düşüyor.

Tüm bu gelişmeler yaşanırken PTT’nin sürpriz bir kararla sanayi bölgesinde ki PTT Şubesini de kapatması merkez binada ki işlem yoğunluğunu arttırdı.

Salgın hastalıklara davetiye çıkaran binada, vatandaşlar oluşan manzaradan rahatsız. PTT Merkez binasının artık ömrünü tamamladığını söyleyen vatandaşlar, PTT’ye daha sağlıklı bir kazandırılmasını istiyorlar. Şehrin göbeğinde trafiğin artmasına da neden olan binasının farklı bir lokasyona taşınmasını isteyen ilçe halkı, iktidar temsilcilerinin konuya el atması talebinde bulundular.