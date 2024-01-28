Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) İslam Ansiklopedisi’nin 33 yıllık hikayesinin anlatıldığı “Hep 33 Yaşında” belgesel filminin galasına katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Bugün insanlığın önündeki en stratejik konulardan biri İslam’ın doğru tanıtılması, doğru anlaşılması" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul’da TDV İslam Ansiklopedisi’nin 33 yıllık hikayesinin anlatıldığı “Hep 33 Yaşında” belgesel filminin galasına katıldı. Programda konuşan Prof. Dr. Erbaş, “Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi’nin İslam Araştırmaları Merkezi’ndeki 33 yıllık öyküsünü konu edinen ’Hep 33 Yaşında’ belgeselinin ilk gösterimi için bir aradayız. İnanıyorum ki bu belgesel film bilgimize ve bilincimize önemli katkılar sunacaktır. Büyük bir emeğin ve özverili bir çalışmanın neticesinde milletimizin ve tüm insanlığın istifadesine sunulan İslam Ansiklopedisi’nin önemi ve değeri hususunda ciddi bir farkındalığın oluşmasına katkı sağlayacaktır. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi’nde İslam dini, tarihi ve medeniyeti ile İslam toplumları ve ülkeleri hakkındaki zengin içerik 20 bini aşkın madde başlığı ile aktarılmıştır. Ansiklopedimiz İslam ilimleri ve İslam düşüncesinin yanı sıra beşeri ve sosyal bilimlerin faklı alanlarına mensup olan ve İslam Araştırmaları Merkezi bünyesinde buluşan ilim adamı ve araştırmacıların ortak ürünüdür. Bu yönüyle İslam Ansiklopedisi projesi farklı ilmi disiplinler arasında ortak çalışma kültürünü geliştiren ve Türkiye’nin birikimini yansıtan önemli bir tecrübe olmuştur. 33 yıllık bir sürede tamamlanmış büyük bir kültür hazinesi olan ve çoğunluğu Türkiye’den olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinden alanında uzman 2 bini aşkın ilim adamı ve araştırmacıların katkılarına dayanan İslam Ansiklopedisi, dünyada Müslümanlarca hazırlanan, içerik ve üslup açısından özgün ve telif niteliği taşıyan son derece değerli bir eserdir” dedi.

“Bugün insanlığın önündeki en stratejik konulardan biri İslam’ın doğru tanıtılması"

İslam’ın doğru tanıtılması gerektiğini söyleyen Erbaş, “Bugün insanlığın önündeki en stratejik konulardan biri İslam’ın doğru tanıtılması, doğru anlaşılması ve İslam’ın kitaplarla, ansiklopedilerle en güzel şekilde insanlığa yayılmasıdır. Varoluşun, hayatın anlamını arayan herkesin yollarının kesiştiği bir rahmet deryası olan İslam, doğru anlaşılmadığında veya yanlış bir şekilde temsil edildiğinde bireysel ve toplumsal boyutta derin kırılmalara sebep olamamaktadır. İslam’ın hakikat ve değerlerini doğru bir şekilde tanıtmak ise bütün Müslümanların müşterek sorumluluğudur. Bu noktada Türkiye Diyanet Vakfımızın yayınladığı İslam Ansiklopedisi, İslam’ın tarihi, kültürü, sanatı ve bilimi hakkında sahih bilgiye erişimi kolaylaştırarak, İslam’ın doğru tanıtımında kritik rol üstlenmiştir” ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam ise, “İslam tarihinin en önemli eserlerinden bir tanesi ortaya çıkmış durumda. Çok büyük bir referans noktası ve sadece bir akademik, ilmi çalışma değil. Siyasetin, diplomasinin, uluslararası ilişkilerin bir enstrümanı olarak çok ciddi bir şekilde hizmet vereceği aşikardır. Özellikle son asırlarda teopolitik saldırılara maruz kalmış İslam coğrafyasında büyük bir eserdir” diye konuştu.

İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) Başkanı Prof. Dr. Murteza Bedir de, “Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, 1983’ta başladığı serüvenini 2016 yılında tamamladığında tam 33 yılda İslam kültür ve medeniyetine ilişkin 17 bin civarındaki maddeyi Türkçe üretti” dedi.

Gala gecesi ilk gösterim ile son buldu. Galaya Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ın yanı sıra Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, İSAM Başkanı Prof. Dr. Murteza Bedir, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ve çok sayıda davetli katıldı.