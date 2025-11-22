AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, yapılan yatırımın yalnızca bir ulaşım projesi değil, aynı zamanda İnegöl’ün ekonomik ve lojistik geleceğini güçlendiren önemli bir kilometre taşı olduğunu vurguladı.

Durmuş, 152 metrelik köprü ve bağlantı yollarıyla güçlendirilen yeni kavşağın şehrin girişindeki trafik akışını önemli ölçüde rahatlatacağını belirterek şu açıklamayı yaptı: “Her gün on binlerce aracın kullandığı bu güzergâhta ağır tonajlı araçlarla şehir merkezine giren trafiği birbirinden ayırarak, hem güvenliği hem akışı hem de konforu artırdık. Bu proje sayesinde yılda 1 milyar 200 milyon TL zamandan, 50 milyon TL akaryakıttan olmak üzere toplam 1 milyar 250 milyon TL tasarruf sağlanacak. Ayrıca yıllık 308 ton karbon emisyonunun azalması, çevremiz açısından son derece önemli bir kazanımdır.”

Yeni kavşağın İnegöl’ün üretim gücüne, sanayi bölgelerine erişilebilirliğe ve bölgesel kalkınma hedeflerine ciddi katkı sunacağını belirten Durmuş, “Bu stratejik yatırımın ilçemize kazandırılmasında desteklerini her daim yanımızda hissettiğimiz başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu’na, AK Parti Bursa İl Başkanımız Sayın Davut Gürkan’a, Bursa Milletvekilimiz Sayın Ayhan Salman’a ve İnegöl Belediye Başkanımız Sayın Alper Taban’a şükranlarımızı arz ederim. İnegöl’ün gelişimi, kalkınması ve geleceğe daha güçlü adımlarla ilerlemesi adına yapılan her yatırımda olduğu gibi, bu projede de güçlü iradeleri ve samimi destekleriyle yanımızda olan tüm büyüklerimize teşekkür ediyorum.”

Durmuş, kavşağın ilçeye önemli bir nefes aldıracağını vurgulayarak, projede emeği geçen tüm kurumlara, teknik ekiplere ve çalışanlara teşekkür ederek, yatırımın İnegöl’e hayırlı olmasını diledi.