İNEGÖL’ÜN YERLİ ÜRÜNLERİ GASTRO İNEGÖL’DE

İnegöl Belediyesi’nin şehrin asırlık lezzetlerini vatandaşlarla buluşturduğu Gastro İnegöl, geçen hafta Yeni Yaşam Alanı ve Kent Meydanı projesi içerisinde bulunan yeni yerinde hizmete açıldı. İlk günden itibaren sabah, öğle ve akşam yoğun bir sirkülasyonun yaşandığı, her gün farklı menüleri ve özel lezzetleriyle İnegöllülerin uğrak mekanı haline gelen Gastro İnegöl, asırlık lezzetlerle birlikte şehrin yöresel ürünlerini de tüketiciyle buluşturuyor. Gastro İnegöl restoranında, İnegöl'de üretilen pek çok gıda ürünü satılıyor.

İNEGÖL’E ÖZGÜ ÜRÜNLERİN SATIŞI KURULAN ÖZEL STANTTA YAPILIYOR

İnegöl Belediyesi önderliğinde Üreten çiftçiler Kooperatifi altında oluşturulan İnegöllü çiftçilerin markası Özündenkuru meyve kuruları, İnegöl’ün tescilli ürünleri; Cerrah Kuru Fasulyesi, İnegöl Çıbrıkası, ceviz, hamur işi ürünler, İnegöl Çilekli Lokum, İnegöl Yaban Mersinli Lokum, turşular, Kulaca Salçası ve daha pek çok ürün Gastro İnegöl’ün yerli ürünler standında tüketiciye sunuluyor. Aynı zamanda İnegöl Belediyesi katkılarıyla Eyüp Sabri Tuncer markasının oluşturduğu İnegöl’e özgü odunsu bitkiler kokulu İnegöl Kolonyasının da satışı buradan yapılıyor.

GASTRO İNEGÖL, “MUTFAKTA YERLİLEŞME HAREKETİ”

Belediye Başkanı Alper Taban, 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanan Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında Gastro İnegöl ve İnegöl’ün yerli ürünlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Gastro İnegöl’ün bir yerlileşme hareketi olduğuna dikkat çeken Başkan Taban şu ifadeleri kullandı: “Pandemi sürecinde kırsal mahallelerimizi tek tek gezip tarayarak İnegöl’ümüzün saklı kalmış lezzetlerini gün yüzüne çıkardık. Alanında uzman ekibimiz, yöresel lezzetlerimizin reçetelerini çıkararak gelecek nesillere de aktarılması adına hummalı bir çalışma ortaya koydu. Aslında bölge bölge bilinen ancak zamanla unutulmaya yüz tutan lezzetlerimizi bugün Gastro İnegöl restoranımızda sunmaya başladık. Geleneksel mutfak kültürümüzü yaşatma, yerlileşme hareketi kapsamında Gastro İnegöl önemli bir adım oldu. Lezzetlerimizi tescilleme noktasında da girişimlerimiz oldu. İnegöl’ün 11 gastronomi değerine Coğrafi İşaret almak adına başvuru yaptık. Coğrafi İşaret başvurularımız neticesinde; Cerrah Kuru Fasulyesi, İnegöl Sütlü Kadayıfı ve bu topraklara has bir kekik bitkisi olan Çıbrıka bitkisinin Coğrafi İşaretleri alındı”

YERLİ ÜRÜNLERE DEĞER KATAN HAMLELER

Başkan Taban, tarım şehri İnegöl’ün yerli ürünlerinin de dönem içerisinde hayata geçirilen projelerle daha nitelikli hale geldiğini kaydederek “İnegöl bereketli topraklara sahip, pek çok tarım değeri bulunan bir şehir. Bu değerleri geliştirmek adına hamlelerimiz oldu. Özündenkuru markası da bu kapsamda İnegöl’ümüzün yeni bir markası olarak doğdu. Tarım değerlerimizi işleyerek satmak adına kurulmuş bir tesis. Özündenkuru markası, yerli ve milli tanımının tam olarak karşılığı. Bu tesis ile İnegöl’ümüzün tarım değerleri işlenerek daha katma değeri yüksek bir halde tüketiciye sunuluyor” ifadelerini kullandı.

İNEGÖL’ÜN YERLİ ÜRÜNLERİ GASTRO İNEGÖL’DE

Başkan Taban, İnegöl’ün tüm yerli ürünlerinin tüketiciye ulaşması adına da bir çalışma yürütüldüğünü ifade ederek şu açıklamalarda bulundu; “Bugün Özündenkuru meyve kurularımız bazı marketlerde satışa sunuldu. Temennimiz zamanla tüm market ve bakkallarda yerli ürünlerimizin satılması. Aynı zamanda Gastro İnegöl Restoranımızda bu noktada özel bir stant oluşturduk. Yerli ürünlerimizi, lezzetlerimizi isteyenler buradan temin edebiliyorlar. Cerrah fasulyesi, Kulaca salçası, meyve kuruları, cevizi, Çıbrıkası tüm yöresel lezzetlerimiz Gastro İnegöl’de”

Murat Avci