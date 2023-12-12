Yol üzerinde seyir halinde olan Sürücü Ferhat Ü.(24) yönetimindeki 34 GSG 498 plakalı otomobil, Murat Ç.(33) yönetimindeki elektrikli bisiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen bisikletteki sürücü metrelerce sürüklendi. Kask sayesinde hafif şekilde yaralanan sürücü, olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Fahrettin Eniş