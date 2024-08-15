Infiniti Hangi Ülkenin

Hangi Ülkenin: Japonya

Kuruluş Tarihi: 1989

Şirket Tipi: Nissan’ın Bölümü

Önemli Kişiler: Toru Saito, Infiniti Kurumsal Başkan Yardımcısı

Alan: Otomotiv Endüstrisi

Ürün: Otomobiller

Resmi Sitesi: www.infiniti.com

Infiniti Hakkında Bilgi

Infiniti, 1989 yılında kurulmuş bir lüks araç markasıdır. Nissan markasına bağlı olarak çalışmaktadır. ABD, Kanada, Orta Doğu, Güney Kore ve Tayvan bölgelerine satış yapan bir markadır. Infiniti markası dünya genelinde adını daha çok duyurmak, daha çok müşteriye ulaşmak, daha çok tanınan bir marka haline gelmek için araçlarını Avrupa ülkelerine satmak için projeler hazırlamaktadır. Infiniti, 2010 yılı itibariyle Avustralya,Brezilya ve Singapur ülkelerine de satış yapmaya başlamıştır. Infiniti bir dönem ülkemizde de satılmaktaydı. Ülkemizde satılan modelleri I30 ve QX4 modelleridir. Nissan markasının ürettiği bu marka dünyanın en lüks araçlarından biridir. Özellikle üretimde kullanılan malzemeler bu markanın kalitesini ön plana çıkarmaktadır. Kurulduğu tarih olan 1989 yılından itibaren ürettiği tüm araçlar çok beğenilmiştir ve ilgiyle karşılanmıştır. Diğer lüks araçlarla aralarında büyük rekabet vardır fakat Infiniti tüm dünya ülkelerine satış yapmamaktadır. Kısıtlı bölgelere satış yapmasına rağmen tüm dünya tarafından bilinen bir markadır. Bu markanın en büyük hedeflerinden biri tüm dünya ülkelerine satış yapmaya başlamaktır. Bunun için çalışmalar sürmektedir. Öncelikle Avrupa’da bir şube açmak düşünülmektedir. İlk hedef Avrupa insanlarıyla Infiniti markasını tanıştırmaktır. Daha sonra ilerleyen zamanda tüm dünya ülkelerine açılmak hedeflenmektedir. Infiniti markasının ülkemizde de satış yapmasını bekliyoruz ve ilgiyle karşılanacağını ümit ediyoruz. Bu kalitede bir marka Türkiye’de satışa başlarsa, satın alacak durumda olan herkesin almasını tavsiye ettiğimiz markalardan birisi.

Infiniti Markasının Modelleri

Infiniti FX (FX35 ve FX45 )

Infiniti G35 (sedan, AWD sedan ve coupe )

Infiniti M (M35/M35x ve M45)

Infiniti Q45

Infiniti QX56

Infiniti M30

Infiniti G20

Infiniti J30

Infiniti I (I30, 1996-2001; I35, 2002-2004)

Infiniti QX4

Infiniti Kuraza (Konsept)

Infiniti Hangi Ülkenin

Cevap: Japonya

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