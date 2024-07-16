ING Türkiye, sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon kredisini toplam 176 milyon euro karşılığı tutarla yeniledi.

ING Türkiye, sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon kredisini, farklı ülkelerden artan sayıda katılımcı banka ile hedeflediği tutarın 2.5 katı talep toplayarak, toplam 176 milyon euro karşılığı tutarla yeniledi.

18 ülkeden 31 bankanın katılımıyla gerçekleşen işlemde ING N.V. ve Emirates NBD Capital Limited sürdürülebilirlik koordinatörü, Emirates NBD Capital Limited işlem koordinatörü ve Emirates NBD Bank (P.J.S.C.) ajan banka olarak görev aldı.

Dış ticaretin finansmanı amacıyla kullanılacak 367 gün vadeli sendikasyon kredisinin maliyeti, piyasa dinamiklerine paralel, Amerikan Doları için SOFR + yüzde 2,50 ve Euro için Euribor + yüzde 2,25 olarak gerçekleşti. Yenilenen sendikasyon kredisi için üç sürdürülebilirlik performans kriteri belirlendi. Bankanın ilave olarak sağlayacağı yeşil ve sosyal kredilerin miktarına, ayrıca Organizasyonel Sağlık Endeksi (OHİ) skoruna bağlı performans kriterlerine ulaşılması durumunda sendikasyon kredisinin maliyetlerinde iyileştirme sağlanacak.

"Sürdürülebilir finansmanda uluslararası uzmanlığımızı ve deneyimimizi ülkemize aktarıyoruz"

Sürdürülebilirliği stratejik öncelikleri arasında konumlandırdıklarını aktaran ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, şunları söyledi: “Sürdürülebilir bir geleceğe ulaşmada finans sektörünün dönüştürücü gücü olduğuna inanıyoruz. Bu kapsamda stratejimizde hem sürdürülebilir finansmanı önceliklendiriyor hem de kendi operasyonlarımızda net sıfır karbon hedefiyle ilerliyoruz. Sürdürülebilir finansmanda uluslararası uzmanlığımızı, deneyimimizi ülkemize aktararak ve güçlü global ağımızdan faydalanarak Türkiye’nin yeşil dönüşümüne katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Sürdürülebilir finansmana stratejik olarak bütüncül yaklaşıyor; temel hedefin oluşturduğumuz etki olduğuna inanıyoruz. Bu yaklaşımla, hem müşterilerimizin sürdürülebilir finans yol haritalarını oluşturmalarına destek oluyor; hem de uluslararası kredi ve borç sermaye piyasalarına erişimlerine katkı sağlıyoruz. ING Grubu’nun, sürdürülebilir finansman alanında, Türkiye’de kurumsal bankacılıkta aksiyon liderlerinden biri olarak konumlanmasından mutluluk duyuyoruz. Aynı zamanda, müşterilerimizin finansman ihtiyaçlarını en uygun çözümlerle karşılamayı önceliklendirerek rekabette bir adım önde olmalarına katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu kapsamda bankamızın sürdürülebilirlik bağlantılı dördüncü sendikasyon kredisinin yenilenmesinden dolayı mutluyuz. Bu işlemle sağlanan ve dış ticaretin finansmanında kullanılacak kaynağın hem müşterilerimiz hem de ülke ekonomisi açısından katkı sağlayacağına inanıyoruz.”