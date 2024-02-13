ING Türkiye, banka kartı ödemelerine özel avantajlı üye iş yeri ücreti fırsatı sunan KOBİ Nakit POS ürününü hayata geçirdi. Bu ürün ile KOBİ’ler, iş yerlerinde yazar kasa POS cihazlarında hiçbir ücret ödemeden tüm yurt içi banka kartı ödemelerinde ertesi gün yüzde 1.49 üye iş yeri ücretinden yararlanabiliyor.

Dijital gücüyle kalıpların dışında ve hayatın içinde çözümler geliştiren ING Türkiye, banka kartı ödemelerine özel avantajlı üye iş yeri ücreti fırsatı sunan KOBİ Nakit POS ürününü hayata geçirdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, KOBİ Nakit POS ile KOBİ’ler iş yerlerinde yazarkasa POS cihazlarında hiçbir ücret ödemeden tüm yurt içi banka kartı ödemelerinde ertesi gün yüzde 1.49, tüm yurt içi kredi kartı ödemelerinde ise ertesi gün yüzde 3,49 üye iş yeri ücreti fırsatından yararlanabiliyor. Üstelik yazarkasa POS cihazları için aylık POS yazılım, donanım ve bakım hizmeti ücreti ödemiyor. Türkiye’de faaliyet gösteren başta bakkal ve market sektörü olmak üzere tüm esnaflar KOBİ Nakit POS ürününe web sitesi ve ING Mobil üzerinden kolayca başvurabiliyor. Ayrıca, KOBİ’lerin şubeye gitmeden bankacılık işlemlerini yapabileceği ING KOBİ Dijital ile şahıs işletmeleri EFT, havale ve FAST işlemlerini ücretsiz bir şekilde yapabiliyor.

“KOBİ’lerin rekabette öne çıkmalarına katkı sağlayacak ürünler geliştiriyoruz”

Zahmetsiz bankacılık anlayışı ve dijital hizmetleriyle KOBİ’leri desteklediklerini vurgulayan ING Türkiye Tüzel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Öcal Ağar, “Ekonominin merkezinde yer alan KOBİ’lerin ihtiyaçlarını yakından takip ediyor ve bu doğrultuda hem onların hayatlarını kolaylaştıracak hem de rekabette öne çıkmalarına katkı sağlayacak ürün ve hizmetler geliştirmeyi önceliklendiriyoruz. KOBİ Nakit POS ürünüyle sunduğumuz ertesi gün yüzde 1.49 üye iş yeri ücreti fırsatıyla işletmelere banka kartı ödemelerinde maliyet avantajı sağlıyoruz, ayrıca POS yazılım, donanım ve bakım hizmetini ücretsiz sunarak finansal olarak onları desteklemeyi hedefliyoruz. Bununla beraber, dijitalleşmeyi merkezine alan bir kurum olarak, KOBİ’lerin iş yerlerinden ayrılmadan bankacılık işlemlerini yapabileceği ING KOBİ Dijital kapsamında işletmelerin dijital olarak bu ürüne başvurmalarına imkan sağlıyoruz. KOBİ Dijital ile işletmelere hızlı, masrafsız ve ulaşılabilir bir bankacılık deneyimi sunuyoruz” diye konuştu.