İngiliz vatandaşı Mentor Rama, İstanbul’da saç ekimi ve diş tedavisi ardından hayatını kaybetti.

Arnavutluk uyruklu İngiliz vatandaşı Mentor Rama, geçtiğimiz hafta saç ekimi için Türkiye’ye geldi. İstanbul’da Dymed Hair Clinic isimli merkeze giderek saç ektiren Rama, Şisli’de bir otele yerleşti. Ertesi gün diş tedavisi için Vadiİstanbul’da bulunan Aqua Dental Clinic isimi iş yerine giden Rama, oteline döndüğünde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Rama, yapılan tüm müdahalelere rağmen 11 Kasım günü kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Rama’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından cenaze, aileye teslim edilerek ülkesine götürüldü.