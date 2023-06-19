Altın Bal ödülü, Londra'da düzenlenen LİHA (London International Honey Awards) bal yarışmasında Tulliana Bitlis Bal’ına verildi.Ali Osman ARLI / BİNGÖL (İGFA) - Balın sahibi Ferhat Naci Ersan, bu prestijli ödülü kazanan markayı temsil etmekten gurur duyduğunu belirterek, Tulliana balının daha önce de 2017 yılında Api̇mondi̇a Dünya Arıcılık Kongresi’nde Dünya Kalite Ödülü’nü aldığını belirtti.

Bitlis'in Türkiye’nin bal ile tanınan önemli bölgelerinden biri olduğunu belirten Ersan, "Bölgedeki arılar, bin 200'den fazla balı bitkisi türünden yararlanmaktadır ve bunlardan 170 tanesi endemiktir. Bitlis aynı zamanda Türkiye’de ilk arıcılığın yapıldığı ve ilk balın elde edildiği yerlerden biri olarak bilinmektedir. Tulliana Bitlis Balı'nın İngiltere’de Gold Honey ödülü kazanması, Türk balcılığının uluslararası alanda tanınırlığını artıran bir başarı olarak kabul edilmektedir. Bu ödül, balın kalitesi ve tadının yanı sıra üreticinin titiz çalışmasının bir göstergesi olarak değerlendirilmektedir" diye konuştu.