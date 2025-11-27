Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Anar Panahli, İngiltere’den gelen bir hastanın tıkalı tüplerini kapalı yöntemle başarıyla tedavi ederek, hastanın hamile kalmasını sağladı.

Samsun Büyük Anadolu Kocaeli Darıca Hastanesi’nde önemli bir tüp bebek ve tüp tıkanıklığı tedavisi başarıyla gerçekleştirildi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Anar Panahli, Londra’dan gelen hastalarının geçmişte birkaç dış gebelik yaşadığını ve tüplerinin tıkalı olduğunu belirtti.

Dr. Panahli, "İngiltere’de tüp bebek sürecinde ilerleme kaydedilemiyordu. Tıkalı boruların hepsini kapalı yöntem ile tedavi ettik ve ameliyatını gerçekleştirdik. Hastamızı şifa ile taburcu ettik, ardından kendi ülkesine döndü. Daha sonra bizi aradı ve hamile olduğunu öğrendik. Hastamıza geçmiş olsun, tüm ekibimize de teşekkür ederiz" dedi.

Uzman doktor, kapalı yöntemle tüp tıkanıklığının giderilmesinin, hastaların doğal yollarla hamile kalabilme şansını artırdığını vurguladı.