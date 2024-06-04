Reklam teknolojilerinde üretken yapay zekayı kullanan Ingosa, AntiCon Martech ve SalesTech Pitch Off’ta birinci oldu.

Türkiye’de teknoloji tabanlı girişimlere destek veren Garanti BBVA Partners Tech Girişim Hızlandırma Programı’nın girişimlerinden Ingosa, pazarlama ve satış teknolojilerine odaklanan AntiCon Martech ve SalesTech Pitch Off’ta birincilik ödülü kazandı. Reklam teknolojilerine üretken yapay zeka destekli diyalog bazlı bannerlarla öncülük eden Ingosa’nın Kurucu Ortağı ve CEO’su Gökçe Duman, yaklaşık 300 sektör profesyoneline dijital reklamcılıktaki yenilikçi yaklaşımlarını paylaştı. Marka, AdTech endüstrisinde ilerlemeye devam ederken, işletmelerin müşterileriyle olan etkileşimlerini nasıl şekillendirdiğine dair standartları yeniden belirliyor.

Ödülle ilgili bilgi veren Gökçe Duman, “Pazarlama ve satış teknolojileri alanındaki en önemli etkinliklerden olan AntiCon Martech ve SalesTech Pitch Off’ta, Ingosa’nın teknolojisinin markalar ve tüketiciler arasında gerçek zamanlı, kişiselleştirilmiş diyaloglar kurarak katılımı ve veri toplamayı nasıl önemli ölçüde artırdığını paylaştığım için mutluyum. Alanında uzman kişilerin bir arada bulunduğu saygın bir jüri tarafından ödüle layık görüldüğümüz için gurur duyuyorum. Bu zafer, ekibimizin sıkı çalışmasının ve reklam endüstrisini dönüştürme potansiyeline sahip konuşma tabanlı yapay zekanın bir kanıtıdır. Londra AntiCon’dan aldığımız bu ödül, teknolojimizin pazarlama ve ötesinde ne kadar ileri gidebileceğini sürdürülebilir şekilde yenilik yapma ve sınırları zorlama azmimizi pekiştiriyor. Bu etkinlikten ödülü yanı sıra markamızı daha da geliştireceğimiz geri bildirimlerle dönüyoruz. İşletmelerin müşterileriyle bağlantı kurmalarına ve başarıya ulaşmalarına olanak tanıyan çözümler geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.