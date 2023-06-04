Bilecik’in İnhisar Belediyesince Hıdrellez etkinliği çerçevesinde vatandaşlara pilav ikramında bulunuldu.

Etkinliğe ilçe merkezi ve köylerden yoğun katılım sağlandı. İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez açılış konuşmasında, birlik ve beraberliğin sembolü olan bu gibi etkinliklerin insanların kaynaşmasına ve hasret gidermesine vesile olduğunu dile getirdi.

Programa; İnhisar Kaymakamı Elif Nur Saçal, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı aynı zamanda Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman ve daire amirleri katıldı.