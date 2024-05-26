Bilecik’in Söğüt ilçesinde inşaat alanlarında imar ve şehircilik denetimleri yapıldı.

Söğüt’te Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne bağlı personeller tarafından ilçede yapımı devam eden inşaat alanlarında ’İş güvenliği, Ruhsat ve Çevre temizliği denetimleri’ gerçekleştirildi. Konu ile ilgili konuşan Belediye Başkanı Ferhat Durgut, "Önceliğimiz çalışma alanlarında iş güvenliği ve çevre temizliğidir. Ekiplerimiz inşaatlarda denetimler yaparak inşaat sahiplerine ve yetkili personele, çevrenin temiz tutulması, iş ve çevre güvenliğinin sağlanması, hafriyatların zamanında kaldırılması konusunda gerekli uyarılarda bulundu. Denetim çalışmalarımız belirli aralıklarla devam edecek" dedi.