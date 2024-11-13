TÜİK'in açıkladığı Eylül ayına ilişkin İnşaat Maliyet Endeksi'nde bina inşaatı maliyet endeksi artarken, bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi azalış kaydetti. İnşaat maliyetlerinde büyük payı işçilikler aldı.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu İnşaat Maliyet Endeksi'nde Eylül ayı verilerini açıkladı.

İnşaat maliyet endeksi, 2024 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,57 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,93 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,77 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,18 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 31,56 arttı, işçilik endeksi yüzde 56,68 arttı.

BİNA İNŞAATI MALİYET ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 40,59 ARTTI, AYLIK YÜZDE 0,78 ARTTI

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,78 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 40,59 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,14 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,09 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 33,98 arttı, işçilik endeksi yüzde 55,69 arttı.

BİNA DIŞI YAPILAR İÇİN İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 33,73 ARTTI, AYLIK YÜZDE 0,11 AZALDI

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,11 azaldı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,73 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,38 azaldı, işçilik endeksi yüzde 0,50 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 24,50 arttı, işçilik endeksi yüzde 60,32 arttı.