İnşaat Mühendisleri Odası İnegöl Temsilciliği Semih Ulusoy, 1999 Marmara ve 2023 Kahramanmaraş depremlerinin acılarını bir kez daha hatırlatarak, deprem gerçeğiyle yüzleşmenin önemini vurguladı.



Oda üyeleri Cumartesi pazarında hem vatandaşları hem de esnafları deprem konusunda uyarırken, deprem konusunda bilgilendirme broşürleri dağıttılar.

İnşaat Mühendisleri Odası İnegöl Temsilciliği Semih Ulusoy yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

“17 Ağustos 1999 tarihinde yaşanan büyük Marmara Depremi'nin yıl dönümünde, kaybettiğimiz canlarımızı rahmetle anıyor, geride kalan acıların halen taze olduğunu biliyoruz. Bu felaket, bize depremin ülkemizin bir gerçeği olduğunu ve bu gerçekle yüzleşmenin gerekliliğini bir kez daha hatırlatmaktadır.



İnşaat mühendisleri olarak, toplumumuzun depreme karşı daha güvenli bir geleceğe sahip olmasını sağlamak en büyük sorumluluğumuzdur. Depremler engellenemez, ancak inşaat mühendisliği hizmetleri ile can ve mal kayıpları asgari düzeye indirilebilir. Depreme dayanıklı binalar inşa etmek, doğru proje, doğru imalat ve doğru denetim süreçlerini eksiksiz yerine getirmek, mesleğimizin temel prensiplerindendir.

Son yaşadığımız 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi gibi büyük felaketler, inşaat mühendisliği mesleğinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. 6 Şubat Depremleri, depremlere yaklaşımın yalnızca afet sonrası müdahale ve yara sarma faaliyetleriyle sınırlı tutulamayacağı, depremlere hazırlık çalışmalarının enine boyuna değerlendirilerek kalıcı çözümler üretilmesi gerektiğini bizlere acı bir şekilde hatırlattı.



"Deprem öldürmez, mühendislik hizmeti almamış bina öldürür" gerçeği, hayat kurtarıcı bir öneme sahiptir. İnegöl'de de benzer acıların yaşanmaması için, inşaat mühendisleri olarak toplumumuzu bilinçlendirmeye ve güvenli yapıların inşa edilmesine katkı sunmaya devam edeceğiz.

Ancak ne yazık ki, ülkemizde halen depreme karşı dayanıksız ve riskli binalar bulunmaktadır. Bu binalar, sadece birer beton yığını değil, olası bir depremde can kayıplarına neden olabilecek tehlikeli yapılar olarak karşımızda durmaktadır. Bu nedenle, riskli yapıların tespiti ve güçlendirilmesi, kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlandırılması ve denetimlerin artırılması hayati önem taşımaktadır. Bu çerçevede Yapı Stoğu Envanteri çıkarıldıktan sonra tüm İnegöl için bir Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi çıkarılarak acilen Kentsel Dönüşüm Kriterleri belirlenip 1.Derece Riskli Bölgelerden başlayarak uygulama sürecine geçilmelidir. Kentsel dönüşüm parsel bazlı değil mahalle bazlı, bütüncül bir yaklaşımla yapılmalı, süreç İnegöl Belediyemiz önderliğinde, şeffaf bir şekilde, Meslek Odalarının, Kamu Kurumlarının içinde olduğu, ortak akılla yapım yöntemi belirlenerek bir an önce hayata geçirilmelidir. Bu süreç yaşanırken halkımız riskin büyüklüğü konusunda ikna edilmeli, eğitilmeli ve kentsel dönüşüme katkı koymaya hazır hale getirilmelidir.

İnşaat Mühendisleri Odası İnegöl Temsilciliği olarak, bu konularda yerel yönetimlerle, kamu kurumlarıyla ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapmaya hazır olduğumuzu bir kez daha ifade etmek isteriz. Riskli yapılardan kaynaklanabilecek kayıpları önlemek, deprem öncesinde yapılacak doğru mühendislik hizmetleri ile mümkündür.

Bu vesileyle, 17 Ağustos 1999 depreminde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, yakınlarına başsağlığı diliyoruz.