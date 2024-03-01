Tekirdağ Ergene’de inşaat alanına harç atıldığı sırada üzerine devrilen harç aktarma borularının altında kalan işçi hayatını kaybetti.
Olay, Ergene İğneler Mahallesi’nde meydana geldi. İnşaat alanına karıştırıcı mikser vasıtasıyla beton harç atıldığı sırada uzatma hortum, 60 yaşındaki işçi Cafer Kahraman’ın üzerine devrildi. Demir uzatma borusunun altında kalan Kahraman, olay yerinde hayatını kaybetti.
2 çocuk babası Misinli sakini Cafer Kahraman’ın ölümü ailesini, yakınlarını ve sevenlerini hüzne boğdu.
Kaynak: iha