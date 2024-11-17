Dünyada 45 ülkede her gün 100 milyon insana dokunan Sodexo, son dönemde giderek popülerleşen ‘fonksiyonel gıdalar’ ve insan üzerindeki etkilerine dair bir araştırma yayınladı.İSTANBUL (İGFA) - Bir yiyecek veya içeceğin 'fonksiyonel gıda' olarak tanımlanabilmesi için, o yiyeceğin zengin besin öğelerinin yanı sıra hastalık önleyici olması da gerekiyor. Günümüzde artık hangi yiyeceğin hangi faydayı sağladığını bilmek, insanların sağlıklı beslenme tercihlerini de yakından etkiliyor.

ÇİÇEK AROMALI TATLARA İLGİ ARTIYOR

Sodexo’nun araştırmasına göre son dönemde çiçek aromasına olan ilgi arttı. Araştırmalar bazı çiçek türlerin insanları rahatlatarak olumsuz duyguları da hafiflettiğini belirtiyor. Bunun bir sonucu olarak da dünya genelinde geçtiğimiz yıl her 3 tüketiciden 1’i daha fazla çiçek aromasına yöneldi. Bu yiyeceklerin başında çiçek aromalı kahveler, çikolatalar ve meyve ile tatlandırılmış içecekler geliyor.

BAĞIRSAK SAĞLIĞINA DA İYİ GELİYOR

Fonksiyonel gıdalar genel sağlık ve ruh sağlığının yanı sıra bağırsak sağlığına da iyi geliyor. Araştırmalar da insanların 2021'den bu yana bağırsak sağlığına yüzde 247 daha fazla önem verdiğini ortaya koyuyor. Buna örnek olarak son dönemde tüketimi artan shot içecekler, Kombucha ve Kimchi gibi probiyotik ve prebiyotik gıdalar, sindirim sağlığı açısından popüler tercihler arasında yer alıyor.