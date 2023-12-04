Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, dün akşam saatlerinde Merinos Parkı'nda gerçekleşen olayda, bir genç çocuk arkadaşıyla parkta dolaşırken bulduğu para dolu çantayı hemen karakola teslim etti. Çantasını kaybeden kadın, genç çocuğa duyduğu minnettarlığını ifade etti.

Sezen Çakırdoğan isimli kadın, parkta dinlendikten sonra çantasını unutarak evine döndü. Ancak 17 yaşındaki Enes Filiz ve arkadaşı, parkta gezerken çantayı fark etti. Enes Filiz, çantayı alarak hemen Merinos Polis Merkezi Amirliği'ne götürdü. Polis ekipleri çantayı inceledikten sonra sahibi olan Sezen Çakırdoğan'ı bilgilendirdi. Çakırdoğan, karakola gelerek çantasını teslim aldı.

Olay sonrasında duygusal anlar yaşandı. Sezen Çakırdoğan, çantasını kaybederken endişeli bir bekleyiş içindeyken, Enes Filiz'in dürüst davranışıyla rahat bir nefes aldı. Çakırdoğan, çantasını teslim aldıktan sonra Enes Filiz'e teşekkür ederek, " “Çantamda hiçbir eksik yok. Genç bir arkadaşımız çantamı bularak karakola teslim etmiş. Hâlâ iyi insanlar var demek” dedi.

Banklara oturacakken gözü çantaya takılan Enes Filiz, bulduğu çantayı hemen Merinos Polis Merkezi Amirliği'ne getirdi. Genç çocuk, arkadaşıyla parkta dolaşırken yorgun düştüklerini ve dinlenmek için banklara oturmak istediklerini belirterek, çantayı fark ettiklerini ve hemen karakola teslim ettiklerini söyledi. Çantanın içinde bir miktar nakit para ve kredi kartları olduğunu belirten Filiz, sahibine ulaşarak çantayı teslim ettiklerini ifade etti.

Çantası bulunan Sezen Çakırdoğan ise karakol çıkışında Enes Filiz'e teşekkür etti. Kendisinin bir adak adamış olduğunu ve bu nedenle Filiz'e teşekkür etmek istediğini belirten Çakırdoğan, "Bu benden sana bir hediye" diyerek cebine bir miktar para koydu.