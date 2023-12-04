Mobilya ve Ağaç İşleri sektörlerinde de başvurular ise donduruldu. Mobilya ve Ağaç İşleri sektörlerinde 30.11.2023 tarihine kadar ön başvuru yapmış olanların sicil evrakları alınmaya, ortaklık şartlarını yerine getirenlerin ise kayıt işlemleri devam ettirilecek. Bu sektörlerde başvuruların yeniden açılması durumunda talep edenlere haber verilebilmesi amacıyla iletişim bilgileri kooperatif internet sitesi üzerinden bırakılabilmektedir.

MOBİLYA YAN SANAYİ BAŞVURULARI İÇİN İŞLEM ADIMLARI BELİRLENDİ

Konu hakkında açıklamada bulunan Başkan AYHAN “01.12.2023 tarihi itibari ile mobilya yan sanayi başvurularımızı almaya başladık. Mobilya Yan Sanayi başvuruları da www.imaskop.com internet adresimizden gerçekleşecek. Daha önceki açıklamalarımda ifade ettiğim gibi, yan sanayi başvurularımızda ortak adaylarımızın iştigal olduğu meslekte mutlaka ana sanayimiz olan mobilya ve ağaç işleri ile ilgisinin olduğunu ve bu ilişkinin de kapasite raporu veya sanayi sicil belgesi ile belgelendirilmesi gerecektir. Bu kapsamda mobilya ve ağaç işlerine bağlantılı yan sanayi sektörlerimiz ise tekstil, kâğıt, kimya, plastik, alüminyum ve demir dışı metaller, cam, metal ve makine olacaktır. Şartlarımız, yapı tiplerimiz ve kooperatifimiz ile ilgili tüm süreçler gerek ortaklık rehberimizde gerekse de sıkça sorulan sorularda detaylı olarak açıklanmıştır” dedi.



MOBİLYA YAN SANAYİ BAŞVURU SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Ön başvuru sürecinde istenen bilgiler ve dokümanları www.imaskop.com internet adresi üzerinden yüklenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda esnaf ve tacirlerden vergi levhası, kayıtlı oldukları odadan alınacak güncel tarihli NACE kodlu faaliyet belgesi, şirketler için ticaret sicil tasdiknamesi, imza sirküsü, geçerli sanayi sicil belgesi veya kapasite raporunu sisteme yükleyerek ön başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.