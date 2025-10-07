"İnteraktif Sergi ve Söyleşi" başlıklı etkinlik, 11-18 Ekim 2025 tarihleri arasında Nazım Hikmet Kültürevi Yeraltı Galerisi’nde gerçekleşecek.

2009 yılında kurulan Nilüfer Kent Konseyi Vizör Fotoğraf Grubu, bugüne kadar pek çok sergi, seminer ve etkinliğe imza atarak fotoğraf sanatına katkıda bulundu. Grubun son projesi ise 2021-2024 yılları arasında yürütülen dört yıllık bir çalışmanın ürünü. Sekiz fotoğraf sanatçısının eserlerinden yola çıkılarak hazırlanan proje, bakma, görme ve yorumlama üzerine yeni bir tecrübe sunuyor.

Fotoğraflar zincirleme biçimde birbirine eklenerek, izleyiciyle birlikte yeni anlam katmanları oluşturmayı hedefliyor. Amaç, bütünlüklü bir hikâye kurmaktan ziyade, fotoğraf yorumlama pratiğini geliştirmek ve üretim sürecine katılımı teşvik etmek.

Etkinliğin açılış günü olan 11 Ekim 2025 saat 19.00’da, projeye katkı veren Türkiye’nin önde gelen fotoğraf sanatçıları Alberto Modiano, Aykan Özener, Defne Sesin Okay, Gülbin Özdamar Akarçay, Laleper Aytek, Orhan Cem Çetin, Şenay Martinova ve Yalçın Savuran’ın katılımıyla bir söyleşi gerçekleştirilecek.

Projede emeği geçen Vizör Grubu fotoğrafçıları Ahmet Sungur, Alev Tanrıkorur, Almila Kuş, Nur Türk, Aydın Kuran, Ayşegül Sencan Erkol, Burcu Ertunç, Cengiz Bilge, Ebru Taşkeser, Elif Cankurt, Emre Şentürk, Furkan Karapınar, Gürkan Açıkgöz, Orhan Turhan, Selçuk Dalgıç, Serap Özkan Baykal, Serap Yılmaz, Şevki Karaca ve Yıldız Kiremitçi’den oluşuyor.

Nilüfer Kent Konseyi Vizör Fotoğraf Grubu, fotoğraf sanatıyla ilgilenen herkesi davet ediyor.



Kaynak: BÜLTEN