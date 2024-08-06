Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK), Instagram’a uyguladığı erişim engeli devam ediyor. Erişim yasağının nedeni olarak, Instagram’ın katalog suçlar ve diğer hukuki taleplerle ilgili gerekli adımları atmaması gösteriliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Instagram yetkililerine Türkiye’nin hukuki hassasiyetlerini aktardıklarını ve bu konuda bir ilerleme kaydedildiğini belirtti. Bakan Uraloğlu, Instagram yetkililerinin Türkiye’nin talep ettiği düzenlemeleri yapması halinde erişim engelinin kaldırılacağını ifade etti.

Instagram ile yapılan toplantılarda ciddi bir aşama kaydedildiğini anlatan Bakan Uraloğlu, “Ciddi bir aşama kaydettik. Zannediyorum ki çok uzamadan bizim hassasiyetlerimizi dikkate alacaklar.” dedi.

Bakan Uraloğlu, Instagram’ın Türkiye’nin taleplerini karşılamasıyla birlikte erişim yasağının kaldırılacağını söyledi.

Bakan Tunç ise erişim engeline ilişkin olarak, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun Instagram’a gerekçeleri ilettiğini belirtti. Tunç, Türkiye Cumhuriyeti’nin bir hukuk devleti olduğunu vurgulayarak, sosyal medya şirketlerinin Türkiye’nin kanunlarına uymak zorunda olduğunu söyledi. Instagram’ın BTK tarafından gerekçe gösterilen yayınları kaldırması durumunda sorunun çözüleceğini ekledi. Ayrıca, kapatma kararına karşı açılan davaların birleştirileceğini ve yargının bu davalarla ilgili karar vereceğini belirtti.

Son olarak, Instagram ile yapılan görüşmelerde, Meta firmasıyla terör tanımlamaları konusunda anlaşmazlık yaşandığı bildirildi. Türkiye, PKK, YPG ve FETÖ’yü öven ve bu örgütlerle bağlantılı propaganda içeriklerinin engellenmesini talep etmişti. Ancak Meta yetkilileri, PKK dışındaki örgütlerin dünya genelinde terör örgütü olarak kabul görmediğini öne sürdü. Bu sebeple, görüşmelerden olumlu bir sonuç çıkmadı.