Instagram öne çıkanlar kapak fotoları ile hikayelerde paylaşmış olduğunuz ve arşive eklenen fotoğraflarınız için kategori oluşturabilirsiniz. Instagram’da hikaye arşiviniz açık ise story olarak paylaşmış olduğunuz gönderiler arşivde saklanır. Bu fotoları dilediğiniz zaman profilinizdeki öne çıkanlar alanında paylaşabilirsiniz. Öne çıkanlar alanı profilinizin hem daha güzel hem de düzenli görünmesini sağlar. Böylelikle de eski paylaştığınız gönderiler kaybolmamış olur.

Bir çok kişi öne çıkanlar alanı için kategoriler oluşturur. Örnek vermek gerekirse müzik, gezilerim, kitap gibi oluşturulan kategorilerde hikayelerde paylaşılan stroy gönderileri yayınlanır. Oluşturulan kategoriler için kapak fotoğrafı önemlidir. Çünkü eklenecek olan kapak fotoğrafı profili daha ilgi çekici ve düzenli gösterir. Peki instagram öne çıkan kapak fotoğrafı nasıl yapılır? Kullanabileceğiniz uygulamaları ve öne çıkanlar kapağı örneklerini sizler için yayınladık.

Instagram Öne Çıkanlar Kapağı Nasıl Yapılır?

Instagram Story Archive özelliği sayesinde hikaye paylaşımlarınızı arşivleyerek öne çıkanlar bölümünde yayınlayabiliyorsunuz. Hikayelerde paylaşmış olduğunuz gönderileriniz için Öne Çıkanlar oluşturarak paylaşımlarınızı artık saklayabilirsiniz.

Instagram Öne Çıkanlar Nasıl Yapılır?

Instagram Öne Çıkanlar alanına hikayelerin eklenebilmesi için Ayarlar > Gizlilik > Hikaye > Hikayeyi Arşive Kaydet alanının aktif olması gerekmektedir. Bu alanın aktif olduğuna emin olduktan sonra Instagram Öne Çıkanlar alanına dilediğiniz hikayeleri ekleyebilirsiniz.

Paylaşmak istediğiniz fotoğrafı Instagram Stroy alanında paylaşın.

Instagram hikayelerde paylaşmış olduğunuz fotoğrafı öne çıkanlara eklemek için hikaye alanında Kalp ifadesi Öne Çıkan alanına tıklayın. Yada profilinize girerek Yeni butonuna tıklayın.

Öne Çıkanlar alanında paylaşmak istediğiniz fotoğrafı seçin.

Öne Çıkanlar alanı için bir isim yazın. Örneğin; Doğa

Resim seçme ifadesine tıklayarak instagram öne çıkanlar kapak resmini seçin.

Önceden hazırlamış olduğunuz instagram öne çıkan kapak resmini ayarlayın.

Artık profilinizde öne çıkanlar alanında fotolar görünmeye başlayacaktır.

Peki öne çıkanlar kapağı nasıl yapılır?

Instagram Öne Çıkanlar alanındaki kapak resimleri kendiniz yapmak istiyorsanız, resim düzenleme, uygulamalarından faydalanabilirsiniz. Uygulamaların ücretsiz tasarımları üzerinde düzenleme yaparak istediğiniz fotoğrafları ekleyerek, renkleri ve yazıları düzenleyebilirsiniz. Öne Çıkanlar alanında Seyahat adında bir alan oluşturduysanız buna özel bir öne çıkanlar kapağı hazırlayarak, kapak resmi olarak ayarlayabilirsiniz.

İlginizi Çekebilir: Instagram Gizli Hesap Görme

Instagram Öne Çıkanlar İsimleri

Instagram’da Öne Çıkanlar için bir isim gerekli. Peki bu isim ne olmalı? İşte sizler için havalı isim önerileri;

Amatör

Hobiler

Ailem

Gezgin

Kıyafetler

Yorulmak Bilmez

Yaşam Tarzı

İnsanlar

Doğa

Müzik

Aşk

Arkadaşlar

Yemek

Yolculuk

Geveze

Otomobil

Evlilik

Instagram Öne Çıkanlar Kapak Fotoları

Instagram Öne Çıkanlar alanında hikayelerinize yer verebilirsiniz. Öne Çıkanlar alanını kategori kategori bölen insanlar hikayelerde paylaşılan fotoğrafları kaybolduktan sonra bu alana ekliyor. Yemek kategorisi oluşturan kişi kapak fotoğrafı olan yemek resmi, Gezi kategorisi oluşturan kişi ise Gezi adında bir kapak resmi oluşturarak kapak fotoğrafını ayarlıyor. Internette Kitap, Gezi, Müzik, Yemek, Spor, Kalp gibi kategoriler için oluşturulan bir çok öne çıkanlar kapak fotoları bulunuyor. İsterseniz onlardan seçebilir, isterseniz de kendi kapak fotonuzu kendiniz oluşturabilirsiniz. Ayrıca paylaştığınız fotoğraflardan birini de kapak fotosu olarak seçebilirsiniz.

İstediğiniz kategoride kapak resmi bulmak için Google Görsellerde arama yapabilirsiniz. Instagram öne çıkanlar kapağı müzik resmi olsun istiyorsanız Google görsellere girerek “Instagram highlight music” diye aramaka yaparak müzik fotolarına göz atarak, beğendiğinizi cep telefonunuza indirip kullanabilirsiniz.

Instagram Öne Çıkanlar İndir

Instagram öne çıkanlar alanı için hazırlanım olan paket halinde kapak fotoları bulunuyor. Araştırdığımız zaman bir çok internet sitesi kapak fotolarını ücretli olarak indirmeye imkan tanıyor. Ücretsiz olarak indirilebilen hepsi birbirinden güzel ve içerisinde bir çok kategoriden kapak resmi bulunan paketleri sizler için aşağıda paylaştık. 1,2,3,4 hepsi birbirinden farklı instagram kapak fotoğraflarından oluşuyor. Hangisini beğendiyseniz cep telefonunuza indirerek kullanabilirsiniz. Zip olarak indirilebildiği için sıkıştırılmış dosyaların içeriğini çıkararak görüntülemenizi sağlayan uygulamanın cep telefonunuzda yüklü olup olmadığına dikkat edin.

– – –

Instagram Story Kapakları

Instagram Story kapakları profili hem güzel hemde düzenli gösteriyor. İlk olarak bir arka plan seçmeniz gerekiyor. İnternetten arka plan resimleri bulabilirsiniz. Seçmiş olduğunuz arka plan resmine bir icon bulmanız gerekiyor. Yazarken ingilizce yazarsanız daha faza sonuca olaşmış olursunuz. Bulacağınız icon arka planı transparent olmalıdır. Örneğin öne çıkanlar resmi olarak müzik resmi eklemek istiyorsanız “music transparent icon” diye arama yapabilirsiniz. Beğendiğiniz iconu cep telefonunuza kaydedin. Daha sonra Picsart adlı fotoğraf düzenleyici uygulamasını açarak artı işaretine basıp cep telefonunuza kaydettiğiniz arka planı seçin. Ardından fotoğraf ekle kısmına basarak indirdiğiniz iconu ekleyin. Resmi cep telefonunuza kaydettikten sonra öne çıkanlar kapağı olarak ayarlayabilirsiniz.

Instagram Öne Çıkan Kapak Yapma Uygulamaları

Instagram öne çıkanlar kapak fotoğrafı yapmak için kullanılan bir çok mobil uygulama bulunmaktadır. Bu uygulamar arasında en çok kullanılan olanlar Canva, Higlight Cover & Logo Maker For Instagram Story, Higlight Cover Maker – for Instagram. Bu üç uygulama arasından dilediğinizi cep telefonunuza indirip, Instagram öne çıkanlar için kapak yapabilirsiniz.

Uygulamarda ücretli ve ücretsiz tasarımlar bulunmaktadır. Ücretsiz tasarımlar üzerinde dilediğiniz düzenlemeleri yaparak Instagram öne çıkan kapak fotoları hazırlayabilirsiniz. Ücretli versiyonu için ise ödeme yapmanız gerekecek. Ücretli abonelik almanız durumunda ücretli olan tasarımlardan faydalanabilirsiniz.

Instagram öne çıkanlar kapağı yapmak için size Canva uygulamasının nasıl kullanıldığını anlatalım. Diğer uygulamaların çalışma mantığı da hemen hemen aynıdır. Uygulamayı indireceksiniz, tasarımı seçerek üzerindeki düzenlemeyi yaparak telefonunuza kaydedeceksiniz. Ardından öne çıkanlar kapak resmi olarak ayarlayacaksınız.

Canva Uygulaması İle Instagram Öne Çıkanlar Kapak Resmi Yapma

Öncelikle Canva uygulamasını cep telefonunuza indirin. Uygulama cep telefonunuza yüklü ise başlatarak aşağıdaki adımları takip edin…

Uygulamanın arama bölümüne “Instagram Öne Çıkan Hikaye Kapağı” yazarak ilgili alana gidin.

yazarak ilgili alana gidin. Bu alanda “Ücretsiz” olan kapak fotolarından birini düzenlemek için seçin.

olan kapak fotolarından birini düzenlemek için seçin. Düzenle butonuna tıklayın.

Açılacak olan ekranda yazıyı, resmi ve renkleri düzenleyerek istediğiniz instagram öne çıkanlar kapak fotosunu oluşturabilirsiniz.

Ücretli tasarımlardan faydalanabilmek için Canva Pro’ya geçiş yapmalısınız!

Canva Uygulaması cep telefonunuzda yoksa hemen indirebilirsiniz: Andorid – iOS