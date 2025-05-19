Amerikan Diyabet Derneği (ADA), insülin direnci ve prediyabetli kişilerin %50’sine yaşam tarzı değişikliği yapmazlarsa tip 2 diyabet geliştireceğini tahmin ediyor.

İnsülin direnci aşağıdaki riskleri arttırır:

Aşırı kilolu olmak

Yüksek trigliserit değerleri

Yüksek kan basıncı

İnsülin direncine sahip bazı kişiler, akantoz nigricans olarak bilinen bir cilt durumu ile de geliştirebilir. Koyu renkli, kadifemsi yamalar, boynun, kasıkların ve koltuk altlarının arkasında sıklıkla görülür.

Bazı uzmanlar, deri hücrelerinde bir insülin birikiminin akantoz nigricans’a neden olabileceğine inanmaktadır. Bu durum için bir tedavi yok. Ancak başka bir durum buna neden olursa, tedavi doğal ten renginin geri dönmesine yardımcı olabilir.

İnsülin Direnci Belirtileri

Prediyabetiniz varsa, doktorunuzla çalışmak önemlidir. Kan şekerinizi veya HgbA1c’nizi rutin olarak izlerler, böylece diyabet geliştirmiş olup olmadığınızdan haberdar olabilirler.

Klasik diyabet semptomları şunları içerir:

Aşırı susuzluk veya açlık

Yemekten sonra bile açlık hissetme

İdrara çıkma sıklığının artması

Ellerde ve ayaklarda karıncalanma hissi

Her zamankinden daha yorgun hissetme

Sık enfeksiyonlar

Kan tahlillerinde kanıtlar

Belirgin semptomlarınız yoksa, doktorunuz genellikle insülin direncini, prediyabeti veya diyabeti sizden kan alarak tespit edebilir.

A1C Testi

Prediyabet veya diyabet tanısı koymanın bir yolu A1C testidir. Bu test önceki iki ila üç ay boyunca ortalama kan şekerinizi ölçer.

Yüzde 5.7’nin altındaki bir A1C normal kabul edilir.

Yüzde 5.7 ila 6.4 arasındaki bir A1C prediyabet için tanısaldır.

Yüzde 6,5’e eşit veya üstünde bir A1C diyabet için tanısaldır.

Doktorunuz daha sonra test sonuçlarını tekrar doğrulamak isteyebilir. Ancak, kanınızı alan laboratuvara bağlı olarak, bu sayılar yüzde 0,1 ila 0,2 arasında değişebilir.

Açlık Kan Şekeri Testi

Açlık kan şekeri testi sizin açlık kan şekeri seviyenizi gösterir. Bu testi en az sekiz saat boyunca yemeden veya içmeden yapmanız gerekir.

Yüksek seviyelerde, okumayı onaylamak için birkaç gün sonra ikinci bir test gerekebilir. Her iki testte de yüksek düzeyde kan şekeri seviyesi varsa, doktorunuz size prediyabet veya şeker hastalığı tanısı koyabilir.

100 mg/dl altında olan açlık kan şekeri normal olarak kabul edilir.

100 ila 125 mg/dl arasındaki seviyeler prediyabeti gösterir.

126 mg/dl’ye eşit veya daha yüksek seviyeler diyabet için tanısaldır.

Laboratuvara bağlı olarak, bu sayılar kesim sayısında 3 mg/dl noktalara kadar değişebilir.

Glikoz tolerans testi

ADA’ya göre, iki saatlik bir glikoz tolerans testi, prediyabet veya diyabeti teşhis etmenin başka bir yolu olabilir. Bu test başlamadan önce kan şekeri seviyeniz belirlenir. Daha sonra ilave şekerli bir içecek alırsınız ve kan şekeri seviyeniz iki saat içinde tekrar kontrol edilir.

İki saat sonra 140 mg / dl’den az kan şekeri seviyesi normal kabul edilir.

140 mg / dl ile 199 mg / dl arasındaki bir sonuç prediyabet olarak kabul edilir.

200mg / dL veya daha yüksek bir kan şekeri seviyesi diyabet olarak kabul edilir.

Rastgele Kan Tahlilleri

Önemli diyabet semptomları yaşıyorsanız, rastgele kan şekeri testleri işe yarayabilir. Bununla birlikte, ADA rutin diyabet taraması veya prediyabetin tespiti için rastgele kan şekeri testleri önermez.

İnsülin Direnci Testi Nasıl Yapılır?

Diyabet testine, kolesterol ve diğer sağlık belirteçlerine yönelik genel testlerle birlikte yaklaşık 40 yaşında başlanmalıdır. Doktorunuz sizi en iyi şekilde yıllık fizik muayenede veya önleyici taramada test edecektir.

Aşağıdaki durumlarda doktorunuz daha genç yaşta test önerebilir:

Hareketsiz bir yaşam tarzı olması

Düşük bir kolesterol (HDL) seviyesine veya yüksek trigliserit seviyesine sahip olmak

Diyabetli bir ebeveyn veya kardeş olması

Amerikan-Hintli, Afrika-Amerikalı, Latin, Asya-Amerikan veya Pasifik Ada kökenleri olması

Yüksek tansiyona sahip olmak (140/90 mm Hemoglobin veya üstü)

İnsülin direnci belirtileri

Gebelik diyabeti tanısı olması (sadece hamile iken diyabete neden olan geçici bir durum)

4 kilodan (9 pound) kilolu bebek doğumu

İnme geçirmiş olmak

10 ila 18 yaşındaki çocuklar ve gençler, fazla kilolu ise ve diyabet için yukarıdaki risk faktörlerinden iki veya daha fazlasına sahipse diyabet taramasından da yararlanabilir.

İnsülin Direnci Önlemi

Prediyabetiniz varsa, haftada en az beş gün 30 dakika egzersiz yaparak ve dengeli bir diyet yaparak diyabeti önleyebilirsiniz. Kilo vermek, vücut ağırlığınızın sadece yüzde 7’si olsa bile, diyabet geliştirme riskinizi düşürebilir.

Mantıklı yaşam tarzı seçimleri yapmak, kan şekeri seviyelerinizi istediğiniz aralıkta almanın en iyi yoludur.