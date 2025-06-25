Bakan Uraloğlu, 2 yıllık paketler bulunduğunu, 2023'ten 2025'e piyasa koşullarının değiştiğini belirterek, "Abone oldukları fiyatlarla şimdiki fiyatlar arasında fahiş fiyat olmadığını söyleyebilirim." dedi. Ayrıca şikayetleri titizlikle incelediklerini, doğrulama sonrası idari ve maddi yaptırımlar uyguladıklarını ifade etti.

TGRT Haber canlı yayınında açıklamalarda bulunan Uraloğlu, Türkiye'nin halihazırda 605 bin kilometre fiber ağı olduğunu ve bunu 800 bine çıkarmayı planladıklarını söyledi. Ağırlıklı yatırımın Telekom tarafından yapılacağını, Türkiye'de 80 megabit hız verecek altyapının mevcut olduğunu, ancak ortalama kullanım hızının 35-40 megabit civarında olduğunu aktardı. Bu durumun, evlerin eski olması ve bakır kablo dönüşümünün tamamlanmaması gibi nedenlere bağlı olduğunu belirtti. Ayrıca Telekom'un imtiyaz hakkı sürecinde daha fazla yatırım şartı koyacaklarını dile getirdi.

İnternet tarifeleri hakkında ise Bakan, "Tarifeler sektöründe 2 yıllık paketler var. 2023’te başlayan paket üyelikleri dikkate alındığında piyasa koşulları, enflasyon ve faiz oranlarındaki değişiklikler fiyat artışlarını etkiledi. Ancak abonelerin önceki fiyatları ile mevcut fiyatlar arasında fahiş fark bulunmamaktadır." şeklinde konuştu.

Bakan Uraloğlu, fiyatlarda artışlar yaşandığını kabul ederken, indirim paketleriyle birçok kullanıcının daha düşük fiyatlarla hizmet aldığını belirtti. Gelen şikayetlerin doğruluğunu teyit ettiklerini, gerekli görüldüğünde cezai yaptırımlar uygulandığını vurguladı.