Dünya üzerinde gezmeyi seven kim varsa en çok bildiği terimlerden birisi olan İnterrail, Avrupa, aynı zamanda bazı asya ülkelerinden geçen bir tren hattı ile seyahat etmesi demektir.Eskiye nazaran son 3 yıl içerisinde inanılmaz bir popülerliğe ulaşmıştır.Sadece Avrupa veya Asya ülkelerinde değil dünyanın her yerinden insanlar bu macera trenine binip 15’den fazla ülkeyi trenle birlikte gezmek istiyor.İnterrail aslında buharlı araçların gelişiminden sonra trenleri müthiş derecede zevkli bir seyahat etkinliği yapmıştır.Uçak veya herhangi bir araçla seyahat edip gezmeye nazaran çok daha ucuz bir fiyatı olan İnterrail’in en sevilen yanı ise insanların birbiriyle kaynaşması.

İstediğiniz bir ülkeden Avrupa’nın rüya gibi yerlerine yavaş yavaş giderken trendeki yemeklerden, içeceklerden sevdiklerinizle karşılıklı yudumluyorsunuz.İnterrail’i bu kadar popüler ve güzel yapan şey arkadaşlıkların bağını güçlendirmesi ve yeni insanlarla çok samimi bir bağ kurmanızdır.İnterrail seyahatinize bu ülkelerden birini içeren herhangi birinden başlayabilir ve herhangi birinde turu bitirebilirsiniz.İster İngiltere kraliyet yollarından başlar tekrar Türkiye’ye döner, isterse Türkiye’den başlar son gittiği durağa kadar eşlik edebilirsiniz.Avrupa bölgesindeki bütün ülkeler ve demiryolu hattını kullanmanızı sağlayan tüm işletmeler ile anlaşma sağlayabilirsiniz.Dolayısıyla çok fazla seçeneğiniz mevcut fakat herkesin gittiği aynı tren ve raylarda gidiyorsunuz.

İnterrail ile hangi ülkelere gidebiliriz ?

İnterrail aynı Doğu Ekspresi gibi bir seyahat türüdür.Ülkemizdeki bu destinasyon trenini örnek verdim diye şaşırmayın, Doğu ekspresi ve türleri’de İnterrail’in bir çocuğu niteliğindedir.İnterrail’den doğan ve ona benzer bir çok seyahat yöntemi bulunmaktadır.Birden çok ülkeden geçen ve her ülkede, destinasyon bölgesinde gezmemiz için mola veren İnterrail geçtiği ülkeler şöyledir;

Türkiye

Yunanistan

İsviçre

Slovenya

Sırbistan

Slovakya

İspanya

İngiltere

Hırvatistan

Finlandiya

Fransa

Çek Cumhuriyeti

Danimarka

Bulgaristan

Avusturya

İsveç

Litvanya

Macaristan

Polonya

Norveç

İtalya

Makedonya

Bosna Hersek

Portekiz

Romanya

Lüksemburg

Hollanda

Karadağ

İrlanda

Çek Cumhuriyeti

Belçika

Almanya

Olarak toplamda 32 adet Avrupa ülkesine seyahat gerçekleştirebilirsiniz.Tabi isterseniz gitmek istemediğiniz destinasyonları çıkartıp sadece hedeflediğiniz yerlere gitmeniz mümkün.Örneğin Türkiye’den yola çıktığınızda sadece Almanyayı seçip bir ülkeyi gezme imkanınız var.

Flexi Sistemi ile İstediğiniz Ülkeleri Seçin

Flexi sistemi nedir ? Bu sistem interrail için olmazsa olmazlardan.Bütün ülkeleri gezmek istemeyenlere özel bir İnterrail Pass kartı çıkartabiliyorsunuz.Sadece seçtiğiniz ülkelere gidip seçtiğiniz sayı kadarını ödüyorsunuz.

İnterrail Sistemi Nasıl İşliyor ?

Örneğin Flexi sistemini seçerseniz (ki bence bu sistemi seçin ilk başta gidenler için haldır haldır 32 ülkeyi birden gezmek zorlu olacaktır.) sistem biraz daha farklı işliyor.Örneğin Finlandiya ülkesini seçtiniz ve Türkiye’den yola çıktınız.Maksimum 10 günlük trene binme hakkı satın alabiliyorsunuz ve bu 1 ay süre için geçerli.10 Günlük süreyi satın aldığınızda örneğin Finlandiya’ya kadar trenle gittiniz ve trenden indiğinizde bir otelde konaklamış olduğunuzu düşünürsek bir daha trene bindiğinizde 9 gün hakkınız kalmış oluyor.Trene biniyorsunuz ve 1 günlük hakkınız bitince diğer ülkede indiğinizde 8 güne iniyor derken böylece 10 farklı ülkeyi geziyorsunuz.Tabi 1 ay süre içinde olması gerektiğini unutmayın.Yani eğer her gün 1 ülkede kalıp gezmeyi planladığınızda maksimum 10 ülkeyi gezebilirsiniz.Her ülkede ise maksimum 3 gün konaklayabilirsiniz.

İnterrail Bilet Fiyatları

Biletlerin ücretleri inanılmaz ucuz.28 Yaşından küçük bireyler için, 28 Yaşından büyük bireyler için ve Aile olarak gezenler için farklı ücret alınıyor.Biz burada sizlere gençlere uygun görülen bilet fiyatlarını paylaşacağız.

Bilet Türü 1 Ay İçinde 5 Gün Hakkı 2 Ay İçinde 10 Gün Hakkı 1 Ay Tüm Günler Genç Tarifesi (28 Yaşından Küçük) 217 EURO 308 EURO 515 EURO Normal Tarife (28 Yaşından Büyük) 282 EURO 401 EURO 670 EURO Aile Tarifesi 282 EURO 401 EURO 670 EURO

Bilet tarife fiyatlarının her an değişeceği gibi Euro kurunun’da düşmesiyle daha az para vermiş olursunuz.Aile tarifesini seçerseniz yanınızda iki çocuğunuzu daha herhangi bir ücret ödemeden getirebiliyorsunuz.

İnterrail Gezisi Ne Kadar Tutar ?

Bu sizin nereden nereye kadar, kaç ülkeyi gezeceğinize bağlı olarak farklılık gösterir.Eğer sadece 5 ülkeyi gezip trenden indi bindi yapacaksanız 217 EURO, diğer türlü bütün ülkeleri gezmek istiyorsanız yaklaşık 700 EURO civarında parayı gözden çıkartmanız lazım.

İnterrail için Vize Gerekli mi ?

En sık sorulan sorular arasında İnterrail seyahatine atılmak isteyenler için vize gerekiyor mu ? yer alıyor.Cevabım sizi biraz üzecek olsa’da maalesef ki evet demek zorundayım.En sıkıntılı aşama zaten bu aşama.Gezmek istediğiniz ülkeler Türkiye’den yada kalkış yapacağınız yerden vize almanızı gerekli buluyorsa konsolosluktan vizenizi çıkartmanız lazım.Aksi takdirde İnterrail seyahatiniz sadece hayal olur.

İnterrail için Schengen Vizesi Alın !

Muhtemelen çoklu ülke gezme planınız olduğu için mutlaka Schengen vizesi almanızı öneriyorum.Büyük bir Avrupa turu için İnterrail ile en kolay gezme yöntemidir.Eğer bütün olasılıkları ve gitmek istediğiniz yerleri hesapladığınızda Schengen vizesi almak istemiyorsanız birden çok ülkeye vize veren tarifeleri almalısınız.

Önerdiğimiz bu video’da İnterrail hakkında bu makalede anlattığımız bilgileri ve daha bir çok şeyi görsel olarak öğrenebilirsiniz.Şimdiden bol seyahatler ve mükemmel bir İnterrail yolculuğu dilerim.