Yaşanan kanlı pusunun ayrıntıları sonunda gün yüzüne çıktı. Genç adamın hayatını kaybetmesine neden olan cinayetin ardındaki karanlık öykü çözüldü. Cinayetin tetikçisi olarak belirlenen kişinin, aile tarafından kiralanmış bir tetikçi olduğu ortaya çıktı. Şüphelinin, işlenmeden önce bölgede üç gün boyunca keşif yaparak planı detaylandırdığı belirlendi.

Olay, 10 Ağustos tarihinde Denizli'nin Serinhisar ilçesinin Aşağı Mahalle'sinde gerçekleşti. Leblebici olarak çalışan 25 yaşındaki Kemal Akköse, işe gitmek üzere evden ayrıldığı sırada kendisine yaklaşan bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan, aracın içinden pompalı tüfekle üç el ateş ederek genç adamı öldürdü. Olay yerinde yaşamını yitiren Kemal Akköse'nin daha önce gerçekleşen cinayetlerin faili olarak tutuklu bulunan Mustafa Akköse'nin kardeşi olduğu anlaşıldı. Mustafa Akköse, geçen yıl İsmail Yalçın ve Hasan Akköse'nin öldürüldüğü cinayetlerle suçlanmış ve bu cinayetler nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle yargılanmaktaydı.

Olayın detaylarını aydınlatmak amacıyla yapılan soruşturma sonucunda, cinayetin planlı bir şekilde gerçekleştirildiği anlaşıldı. Tetikçi olarak görev yapan kişi, ailenin borçlarını ödemesi karşılığında cinayeti işlemeyi kabul etmişti. Tetikçinin aynı zamanda bölgeyi üç gün boyunca keşif yaparak cinayet planını hazırladığı tespit edildi.

Soruşturma sırasında gözaltına alınan Hasan Akköse'nin babası Yaşar Akköse ve olaydan kısa bir süre önce sosyal medya üzerinden intikam mesajları paylaşan annesi Aynur Kural da tutuklandı. Soruşturma kapsamında ayrıca para karşılığında cinayeti işlemeyi kabul eden tetikçi Şakir Hüsünbeyi de yakalandı. Şakir Hüsünbeyi'nin, itirafında, öldürülen İsmail Yalçın ve Hasan Akköse'nin arkadaşı olduklarını ve onların intikamını almak için cinayeti işlediğini iddia ettiği öğrenildi.

Tetikçinin kimliği, güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucunda belirlendi. Şüpheli, olay yerine yüzünü gizleyerek plakasız bir motosikletle gelmiş ve pompalı tüfeği bir minibüse saklamıştı. Cinayet anında kurbanın evinin yakınında bekleyerek dakikalarca olayı gözlemlediği tespit edildi. Cinayet anında kurbanın aracına bindiği anda tüfeği çıkararak üç el ateş etti ve hızla olay yerinden kaçtı.

Cinayetten önceki üç gün boyunca bölgede keşif yaptığı belirlenen tetikçinin aynı zamanda tutuklu olan babasının da cinayet anında gözcülük yaptığı iddia edildi. Şüpheliler, "kan gütme düşüncesiyle öldürme" ve "azmettirme" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.