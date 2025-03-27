Bayram konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “Birlik ve beraberliğin, dayanışma ve kardeşliğin en güzel örneklerinden biri olan Ramazan Bayramı’nı hep birlikte karşılamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu mübarek günlerin, sevdiklerinizle birlikte sağlık, huzur ve bereket içinde geçmesini dilerim. İnegöl Ulaşım A.Ş. olarak, sizlere güvenli, konforlu ve kaliteli ulaşım hizmeti sunmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Bayramda da görevimizin başında, siz değerli halkımıza hizmet vermekten onur duyuyoruz. Bayramın 1.2. Ve 3. Günü araçlarımız yolcularımıza BursaKart kullanılması suretiyle Ücretsiz olacaktır. Bu güzel günlerin, tüm insanlığa barış, sevgi ve hoşgörü getirmesini temenni ediyor, başta İnegöl halkı olmak üzere tüm İslam âleminin Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum. Bayramınız mübarek olsun!.” dedi.

Kaynak: BÜLTEN