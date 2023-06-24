Gümrük Muhafaza Ekipleri'nin yürüttüğü operasyonda, parçalarına ayrılıp satılması amacıyla ülkemize getirildiği tespit edilen 3 tır ele geçirildi. Aynı amaçla getirildiği anlaşılan 12 adet tır daha tespit edildi.Erdoğan DEMİR/ Keşan Postası (EDİRNE İGFA)

Kaçakçıların söz konusu araçlarla ülkemize yasal şekilde giriş yapıp sonrasında araçları yasa dışı ticari faaliyetlerde kullanacakları ekiplerce ortaya çıkarıldı.

İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri kaçakçılık mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda ülkemize bırakılma riski taşıyan araçları gerçekleştirdikleri analizlerle incelemeye aldı. Ekiplerce yükü “boş” olarak gelen üç tıra yönelik yapılan kontroller esnasında araç sürücüleri ve araçlarda bulunan diğer şahısların şüpheli hal ve hareketleri ekiplerin gözünden kaçmadı.

Araçlar ve şahıslar üzerinde yapılan incelemelerde söz konusu araçların ülkemize getirilerek parçalara ayrılacağı ve bu parçaların yasa dışı olarak iç piyasaya sürüleceği tespit edildi. Genişletilen operasyonda aynı amaçla ülkemize getirilen 12 adet tırın daha olduğu belirlendi. Ekiplerin özverili çalışmaları neticesinde büyük bir kaçakçılık girişiminin önüne geçildi. Tespit edilen tırların 32 milyon 205 bin lira değerinde olduğu anlaşıldı. Olaya ilişkin soruşturma İpsala Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.

Gümrük Muhafaza ekiplerinin gerçekleştirdiği tespit sayesinde milyonlarca liralık kaçakçılığın önüne geçilmiştir. Söz konusu araçların tespiti neticesinde bir taraftan kullanılmış araç parçalarının sıfır ürün olarak tüketicilere satılmasının önüne geçilmiş, diğer taraftan bu parçaların satışını gerçekleştiren dürüst tacirlerin hakkının gözetilmesi sağlandı.