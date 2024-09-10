Edirne Valiliği, bugün İpsala Gümrük Kapısı’ndaki ara bölgede meydana gelen kaza ile ilgili açıklama yaptıErdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Valiliği, bugün İpsala Gümrük Kapısı’ndaki ara bölgede meydana gelen bir trafik kazası ile ilgili yazılı bir açıklama yayınladı.

Açıklama şöyle;

“İpsala Gümrük Kapısı ile Yunanistan Gümrük Kapısı’nın bulunduğu ara bölgede, Yunanistan uyruklu bir araç sürücüsü, Türk vatandaşı olduğu belirlenen motosikletli bir vatandaşımıza çarpmak suretiyle yaralamış olup saha içerisine ters istikametten giriş yaparak tır tescil peronu önünde X-ray giriş sırasında bulunan yabancı plakalı bir tır aracının yan tarafından geçmek isterken, tır aracı ve bariyerlere çarparak durabilmiştir. Bahse konu araç sürücüsü, aracından inerek elinde bir adet kesici alet ile polis memurlarımızın üzerine yürümüş devamında ise polis memurlarımızca ikaz amaçlı 2 el havaya ateş edilmiş, şahsın dur ihtarına uymaması üzerine sağ ayağına ateş etmek suretiyle şahıs etkisiz hale getirilmiştir.

Gözaltına alınan Yunanistan uyruklu şahıs; sağlık kontrolleri için hastaneye sevk edilmiş olup hayati tehlikesi bulunmamaktadır.

Yaralanan vatandaşımızın sağlık durumunda ise herhangi bir olumsuzluk bulunmamakla birlikte tedbir amaçlı hastaneye sevk edilmiştir. Vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Konu, karşı ülke Yunanistan’daki muhataplara Ortak Temas Merkezi üzerinden resmi olarak bildirilmiş olup, aynı zamanda Edirne Yunanistan Konsolosu Valiliğimize davet edilmiş ve detaylı olarak bilgilendirilmiştir.

Olayla ilgili gerekli adli ve idari soruşturma başlatılmış olup, gelişmeler hassasiyetle takip edilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”