İpsala Gümrük Kapısı’nda dün yaşanan yoğunluk Yunanistan’a çıkış yapacaklara büyük sorun yaşattı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı da içine alan 3 günlük tatil olması nedeniyle ülkeden çıkışlar da arttı.

İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, İpsala Sınır Kapısı’ndaki yoğunluğu yerinde inceledi. Sınır Kapısında yaşanan ciddi yoğunluk nedeniyle ihtiyaçların karşılanması için araçlar Tır parkında bekletilmeye alındı.

Sınır Kapısındaki peronların tam kapasiteyle çalıştığı ancak Yunanistan tarafından kaynaklı geçiş yavaşlığı bulunduğu da öğrenildi. Tatile gidenler için Yunan kapısı görevli sayısını yarı yarıya azalttığı öğrenildi.

Konuyla ilgili sorunun çözümü için Yunanistan Büyükelçiliği üzerinden gerekli temaslar sağlanmaya çalışılıyor.