İsrail ordu kaynaklarına göre, çok sayıda İran füzesinin sivil yerleşim alanlarını hedef aldığı ve bu saldırılardan birinin ülkenin güneyindeki Soroka Hastanesi’ne isabet ettiği bildirildi. İsrail medyası da bu durumu teyit ederek hastanenin ağır hasar gördüğünü duyurdu. Hastanede Gazze’den getirilen yaralı askerlerin tedavi edildiği belirtilirken, binanın üst katlarında tehlikeli madde sızıntısı şüphesi oluşması üzerine polis ekipleri hastaneyi tahliye etti ve çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.

İran: Asıl hedefimiz askeri birimdi

İran devlet ajansı IRNA, sabah saatlerinde gerçekleştirilen saldırının hedeflerinden birinin, İsrail Savunma Kuvvetleri'ne (IDF) ait komuta ve istihbarat tesisleri ile Soroka Hastanesi'ne bitişik askeri birim olduğunu bildirdi.

En az 32 kişi yaralandı

İsrail medyasında yer alan bilgilere göre, İran'ın saldırılarında toplam yedi nokta isabet aldı. İsrail'in kurtarma ekipleri ise saldırılarda en az 32 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail Sağlık Bakanı: İran kırmızı çizgiyi geçti

İsrail Sağlık Bakanı Uriel Buso, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu bir terör eylemidir ve kırmızı çizgi geçilmiştir" ifadesini kullandı. Buso, İran'ı sivillere ve sağlık çalışanlarına karşı kasıtlı olarak 'savaş suçu' işlemekle suçladı. "Sağlık Bakanlığı önceden hazırlık yapmıştı; derhal aldığımız eylemler sayesinde çok ciddi bir felaket engellendi" dedi.