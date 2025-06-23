İran, Katar ve Irak’ta bulunan ABD askeri üslerine balistik füzelerle saldırı düzenledi. Katar’ın başkenti Doha ile Irak’ın çeşitli bölgelerinden patlama sesleri yükseldi. Aynı zamanda aralarında Körfez ülkelerinin de bulunduğu 9 ülkede sirenler çalmaya devam ediyor.

Körfez İşbirliği Konseyi, İran’ın Katar’daki El Udeyd Hava Üssü’ne yönelik saldırısını sert bir dille kınadı. Saldırının Katar’ın egemenliğine açık bir ihlal olduğu belirtildi.

ABD üslerine gerçekleştirilen saldırının hemen ardından İsrail, İran’ın başkenti Tahran ile Kerec ve İsfahan kentlerine askeri operasyon başlattı.