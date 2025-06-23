Katar’ın başkenti Doha’da yer alan El Udeid Hava Üssü’nün vurulmasıyla birlikte bölgede patlama sesleri duyuldu. Gerilimin Hürmüz Boğazı’na yansıması endişe yaratırken, sevkiyatta fiziki bir aksama yaşanmaması fiyatları düşürdü.

İran’ın misillemesinin sınırlı kalmasıyla birlikte Batı Teksas türü ham petrol (WTI) fiyatları yüzde 4 oranında gerileyerek 71–73 dolar aralığına indi. Brent petrol ise yaklaşık yüzde 1 düşüşle 76 dolara çekildi. ABD Başkanı Donald Trump’ın petrol fiyatlarının düşürülmesi yönündeki açıklamaları ve stratejik rezervlerin kullanılabileceğine dair değerlendirmeleri de piyasaya etki etti. Uzmanlar, Hürmüz Boğazı’nın kapanması hâlinde fiyatların 95–110 dolar seviyelerine ulaşabileceğini öngörüyor.