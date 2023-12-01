Bankalardan emekli kişilere verilen promosyon ile ilgili Aralık ayında yapılacak kampanyalar açıklığa kavuşmaya başladı. 2023 Aralık ayı için İş Bankası emekliler için promosyon kampanyasını açıkladı.

Emekliye verilecek olan promosyonlar sebebi ile bankaların promosyon kampanyalarını vatandaşlar merak içinde takip etmektedir. Her yeni güncellemesi promosyon kampanyalarında değişiklikler oluyor. Miktar arttıkça emekliler daha çok promosyon araştırmasına giriyor.

İş Bankası Aralık ayında yapacağı kampanyayı açıkladı!

2023 Aralık ayı için emeklilere promosyon ile ilgili ilk haber İş Bankasından geldi. Emekli kişilerin maaşlarını İş Bankasından alma sözü verenler için promosyon kampanyası netlik kazandı.

3 sene boyunca emekli maaşlarını alma sözü verenler promosyondan yararlanabilecek. Emekliler için verilecek olan promosyonlar şu şekilde olacak:

Net 3 bin 500 TL alanlara 4 bin 500 TL

3 bin 500 ve 7 bin 500 TL alanlara 5 bin 250 TL

7 bin 500 ve 10 bin TL alanlara 6 bin 750 TL

10 bin TL üzeri alanlar ise 7 bin 500 TL alabilecek.