Araba sahibi olanlara bilgi verildi ve ek MTV ödemesini yapan araba sahipleri için özel fırsat sağlandı. Bu fırsattan Ziraat Bankası ile ek MTV ödemesi yapan sürücüler faydalanacak. İşte ayrıntılar...

Ziraat Bankası’ndan gelen bir açıklamaya göre ek MTav ödeyen araba sahilleri için kampanya başlatıldığı bildirildi. Bankadan gelen bilgiye göre, Bankart Kart ve Bankart Başak Kart’ın kredi kartı imkanıyla MTV işlemin dört taksite bölünecek.

Ziraat Bankası’ndan MTV kampanyası açıklandı

Ziraat Bankası kampanyanın 1 Kasım ile 4 Aralık tarihleri arasında geçerli olduğunu söyledi. Kampanya kapsamında Ziraat Bankası’nın internet şubesi, mobil uygulaması ve ilgili adreslerini kullanarak Bankart ve Bankkart Başak kartının özellikleri ile beraber yapılacak olan taksitli ek MTV ödemeleri işlemeli 4 taksit yapılacak.

Bankaya ait ana kart, ona bağlı ek kartlar, sanal kartlar kullanılarak gerçekleştirilen taşıt vergisi ödemeleri de kampanya kapsamında. Bankkart Free, Bankkart banka kartı ve Bankkart Business ile yapılan ödemeler kampanya kapsamına dahil değildir.