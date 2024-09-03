İnsan kaynakları ve personel yönetim platformu Kolay İK, İş Bankası’nın KOBİ’lerin dijitalleşme ihtiyaçlarına yönelik ürün ve hizmetleri tek bir çatı altında sunduğu DijiKolay platformuna katıldı. İş birliği kapsamında KOBİ’ler İK süreçlerini uçtan uca dijitalleştirerek zaman ve maliyetten tasarruf ederken alacakları hizmetlerden de 30 çalışana kadar 12 ay boyunca hiçbir ücret ödemeden yararlanacak.

Türkiye İş Bankası ve Kolay İK yeni bir iş birliğine imza attı. Buna göre İş Bankası’nın KOBİ’lerin dijitalleşme ihtiyaçlarına yönelik ürün ve hizmetleri tek bir çatı altında sunduğu DijiKolay platformuna katılan şirketler, Kolay İK’nın personel yönetimine yönelik dijital İK çözümlerinden 12 ay süreyle hiçbir ücret ödemeden yararlanabilecek. Uygulamanın maliyeti bu süre boyunca İş Bankası tarafından karşılanacak.

Sezgin Yılmaz: “KOBİ’lerimize dijital dönüşüm süreçlerinde yol arkadaşlığı yapıyoruz”

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Yılmaz konuya ilişkin açıklamasında, iş süreçlerinin dijitale taşınmasının hem insan kaynağı açısından hem de finansal açıdan firmaların operasyonel yük ve maliyetlerini azaltarak verimliliği artırdığına ve firmaları rekabette öne çıkardığına dikkat çekerek, “Biz de ‘Geleceğin Bankası olma’ vizyonumuz doğrultusunda KOBİ’lerimize dijital dönüşüm süreçlerinde yol arkadaşlığı yapıyoruz. DijiKolay platformumuzla KOBİ’lerin tüm faaliyet döngülerini verimli kılmak için dijitalleşmenin gücünden faydalanabilmelerine imkân sağlıyoruz. Dijitalleşme yolculuğunda olan KOBİ’lere ayrıcalıklı koşullar sunarak e-dönüşüm hizmetlerinden e-ticaret ve e-ihracat çözümlerine, sürdürülebilirlik çözümlerinden yönetsel çözümlere kadar birçok hizmeti tek çatı altında topluyoruz. Her biri kendi alanında uzman iş ortakları ile çalışıyoruz” diye konuştu.

Yılmaz, Kolay İK ile yaptıkları iş birliğinin, çalışan sayısı az olan şirketlerin insan kaynağı alanındaki süreçlerini dijitalleştirmelerine destek olması açısından çok kıymetli olduğunu belirterek “DijiKolay platformumuzu klasik bankacılık hizmetlerinin ötesinde KOBİ müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak dijital çözümler ve iş birlikleri ile zenginleştirmeye devam edeceğiz” dedi.

Çağlar Yalı: “Beş kişilik girişime de beş bin kişilik şirkete de aynı hizmeti sunuyoruz”

Ölçek fark etmeksizin tüm işletmelere bire bir aynı hizmeti sunduklarını söyleyen Kolay İK CEO’su Çağlar Yalı ise şunları söyledi: “Bugün beş kişilik bir girişim de beş bin kişinin çalıştığı bir şirket de Kolay İK ekranını açıp aynı çözümlerden yararlanabiliyor. Bu da KOBİ’ler için büyük bir avantaj. Çünkü özellikle çalışan sayısı az olan işletmelerde İK ekibi ya hiç olmuyor ya da bu departmanda çalışan personel sayısı az olduğundan desteğe ihtiyaç duyuyorlar. Özlük bilgilerinin tutulması, avans, mesai, izin, puantaj yönetimi gibi hem vakit alan hem de manuel ilerlendiğinde hata payı yüksek olan karmaşık süreçleri şirket sahipleri veya idari işlere bakan çalışanlar yürütüyor. Bu da ciddi bir verimlilik kaybına yol açıyor ve buna bağlı olarak zaman ve maliyet kaybı oluşuyor. Biz Kolay İK olarak küçük şirketlerde tek bir kişinin yürütmeye çalıştığı iş yükünü dijital çözümlerle şirket geneline bölüştürerek süreçleri minimize ediyor ve iş yükünü hafifletiyoruz. Diğer taraftan İK ekibi bulunan şirketler de Kolay İK kullandıklarında bu tekrarlayan işlere daha az zaman ayırdıklarından dolayı işe alım, yetenek yönetimi, çalışanların eğitimi, esenliği, çalışan bağlılığı, işveren markası gibi şirkete doğrudan ve dolaylı olarak finansal getiri de sağlayacak çok daha katma değerli işlere odaklanabiliyor. Üstelik yaptıkları bu işleri işleyip analiz edebildiklerinden şirketlerinin kurumsal hafızası da oluşuyor. Bu sayede KOBİ’ler gelecek planlarını çok daha sağlam bir şekilde yapabiliyor. İş Bankası ile yaptığımız bu kıymetli iş birliği ile birlikte daha fazla KOBİ’nin dijitalleşmesine katkı sağlayacağımız için büyük mutluluk duyuyoruz.”

Yalı, personel yönetiminin yanı sıra işe alım ve aday takip sistemi, performans değerlendirme, vardiya yönetimi ve İK analitiği gibi uygulamalar ile İK danışmanlığı, bordro hesaplama gibi KOBİ’lere değer katacak hizmetler sunduklarını da hatırlattı.

Özlük bilgilerinden zimmetlerin yönetimine

KOBİ’ler bu iş birliği kapsamında 30 çalışana kadar hiçbir ücret ödemeyecek. Çalışan sayısı daha yüksek olan KOBİ’ler ise yalnızca 30 çalışandan sonrası için ödeme yaparak kampanyadan yararlanabilecek. Kolay İK’nın personel yönetimi hizmetleri arasında çalışan özlük bilgilerinin tutulması, izin, maaş, prim, avans ve harcamaların takibi, puantaj takibi, eğitim, takvim ve zimmetlerin yönetimi gibi modüller bulunuyor.