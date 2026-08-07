İnegöl'e bağlı kırsal Hasanpaşa Mahallesi'nde devam eden soğan hasadını yerinde inceleyen İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, üretim sezonuna ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Hasadın devam ettiğini belirten Çelik, bu yıl İnegöl'de yaklaşık 4 bin dekarlık alanda soğan ekimi gerçekleştirildiğini söyledi.

İNEGÖL'DE 28 BİN TONLUK ÜRETİM BEKLENİYOR

Dekar başına ortalama 6 ila 7 ton verim alındığını ifade eden Çelik, toplam üretimin yaklaşık 28 bin ton seviyesinde olacağını belirtti.

Çelik, "Bölgemizde bu yıl yaklaşık 4 bin dekar alanda soğan ekimi yapıldı. Dekardan ortalama 6-7 ton ürün alınıyor. Toplamda ise yaklaşık 28 bin ton civarında soğan üretimi bekliyoruz." dedi.

"SOĞAN TARLADA KALDI, ÜRETİCİ EKİMDEN UZAKLAŞTI"

Geçmiş yıllarda yaşanan pazarlama sorunlarının üreticiyi olumsuz etkilediğini belirten Çelik, bazı yıllarda ürünün tarlada kalmasının çiftçiyi soğan üretiminden uzaklaştırdığını söyledi.

Bu durumun bugün pazardaki fiyatlara da yansıdığını ifade eden Çelik, market ve pazarlarda soğanın 50 ila 70 lira arasında satıldığını dile getirdi.

"SOĞAN FİYATLARI DÜŞMEYECEK"

Hasadın sürdüğünü belirten Sezai Çelik, üretim miktarının yıl boyunca yeterli olup olmayacağının ilerleyen aylarda netleşeceğini ifade ederek dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

"Hasat devam ediyor. Bölgelere göre hasat zamanı değişiyor. Şu an ürün doğrudan pazara gidiyor. Öyle görünüyor ki bu yıl soğan fiyatlarının düşmesini beklemiyoruz. Hatta ilerleyen dönemde Türkiye'nin yeniden soğan ithalatı yapmak zorunda kalabileceğini düşünüyorum. Çünkü fiyatların yükselmeye devam edeceğini öngörüyoruz." dedi.

"ÇİFTÇİ GEÇEN YILLARA GÖRE MEMNUN"

Soğandaki fiyatların üreticiyi sevindirdiğini belirten Çelik, buna rağmen artan maliyetlerin çiftçinin kazancını sınırladığını söyledi.

"Bugünkü fiyatlarla baktığımızda üreticimiz soğandan memnun. Ancak işçilik, girdi maliyetleri ve diğer giderler de sürekli artıyor. Çiftçi çok yüksek kazanç elde etmiyor. Her şeyi dengeleyerek üretime devam etmeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.

DOLU YAĞIŞI BAZI ÜRÜNLERİ ETKİLEDİ

Bu yıl iklim şartlarının genel olarak tarımsal üretim açısından olumlu geçtiğini belirten Çelik, bazı bölgelerde yaşanan dolu yağışının ise ürünlere zarar verdiğini söyledi.

"Buğdayından elmasına, armudundan eriğine, patatesinden soğanına kadar birçok üründe verim oldukça iyi. Sadece bazı bölgelerde yaşanan dolu yağışı nedeniyle sıkıntılar oluştu. Bunun dışında iklim şartları üreticimizin lehine gelişti." dedi.

HASAT DEVAM EDİYOR

İnegöl'de soğan hasadının önümüzdeki günlerde farklı mahallelerde de devam edeceği öğrenilirken, üreticiler hasat edilen ürünleri bekletmeden doğrudan pazara sevk ediyor.

Ziraat Odası yetkilileri, sezonun geri kalan bölümünde hem verim hem de fiyat hareketlerinin yakından takip edileceğini belirtti.