İş Bankası, ticari müşterilerine de İşCep üzerinden nakit akışını kolayca yönetme imkanı sunuyor.

İş Bankası, ticari müşterilerinin alacak ve ödemelerini önceden tespit ederek nakit akışlarını takip etmelerine olanak sağlayan Nakit Akışım menüsünü geliştirdi. Yapay zeka tahminleme modeline entegre edilen menü ile müşterinin gelecekteki bakiyesi öngörülüyor. Banka müşterileri, haftalık, aylık veya 6 aylık takvimde filtreleme yaparak nakit akışını menü üzerinden kolayca takip edebiliyor.

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle yaptığı açıklamada “İşCep’i günde 6 milyon tekil kullanıcı ziyaret ediyor ve her 5 işlemin 4’ü İşCep’ten yapılıyor. Yakın zamanda ticari müşterilerimizin kullanımına sunduğumuz dijital asistanımız Maxi ile sağladığımız iç görülerden sonra şimdi de yapay zeka destekli nakit akışı tahminlemesini devreye alıyoruz. Yapay zeka temelli analitik modellerimizle büyük veriyi anlık olarak işleyerek müşterilerimize hiper kişiselleşmiş, proaktif ve bağlamsal iç görü ve öneriler sunarak yaşamlarını kolaylaştırmayı hedefliyoruz. Üretken yapay zekâyı çeşitli senaryolarda müşterilerimizle buluşturarak, müşteri deneyiminde fark oluşturacak geliştirmeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz” dedi.