Türkiye İş Bankası, işletmelerin satış işlemlerinden e-belge üretimine kadar tüm ödeme adımlarını tek cihazda toplayan yeni nesil POS ürünü POB’u (Point of Business) kullanıma sunduğunu duyurdu.

Ödeme sistemleri alanında gelişen yeni teknolojileri basit ve yalın deneyimler ile birleştirerek işyerlerinin kullanımına sunan İş Bankası, yeni nesil POS cihazı POB (Point of Business) ile satış, ödeme alma ve e-belge üretme uygulamalarını tek bir yerde topluyor. Böylece işletmeler, tüm bu adımların her biri için ayrı bir cihaz ya da uygulama satın almak zorunda kalmayarak maliyetten de tasarruf ediyor.

Yapılan açıklamaya göre, Android işletim sistemine sahip POB ile işletmelere, cihaz üzerinden kartla ya da nakit olarak ödeme alma, stok takibi yapma ve işletmeleriyle ilgili farklı satış raporlarına kolayca ulaşma imkânı bir arada sunuluyor. Ödeme Kaydedici Cihaz (ÖKC) mükellefi olan ya da olmayan, e-Fatura sistemine geçmiş tüm işyerleri İş Bankası şubelerinden POB’a başvurabiliyor.

“Ürünümüz ekonomide sürdürülebilir değer oluşturulmasına da katkı sunacak”

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle, konuya ilişkin açıklamasında, ‘Geleceğin Bankası’ vizyonuyla müşterilerinin sadece finansal ihtiyaçlarını karşılamanın ötesinde ihtiyaç duydukları her yerde ve her platformda yanlarında olmak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Teknolojiyi etkin kullanarak tasarladıkları yenilikçi ürün ve hizmetlerle ticari müşterilere ideal müşteri deneyimi sunmayı hedeflediklerini ve POB’u da bu yaklaşımla geliştirdiklerini ifade eden Lüle, şöyle konuştu:

“İşletmeler satış süreçlerinde bugün farklı cihazlar, farklı çözümler ve programlarla yürütmek durumunda oldukları stok takibi, satış, ödeme alma, fatura ve raporlama ihtiyaçlarının tümünü artık POB ile tek bir cihaz üzerinden karşılayabilecek. Mükelleflerin e-Fatura sistemine geçmesi konusunda teşvik edici olacağını öngördüğümüz POB ile hem kartla hem de nakit olarak ödeme alınabiliyor; satışı yapılan ürünler bazında doğru vergi oranları tanımlanabiliyor. Yeni ürünümüzün ülkemiz ekonomisinde sürdürülebilir değer oluşturulmasına da katkı sunacağına inanıyoruz.”