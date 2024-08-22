İş Sanat, Türkiye İş Bankası’nın 100’üncü kuruluş yıldönümünün ve Zafer Bayramı’nın peş peşe kutladığı döneme özel olarak minik sanatseverler için eğlenceli ve ücretsiz atölyeler hazırladı.

Türkiye’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün direktifleriyle 26 Ağustos 1924’te kurulan Türkiye İş Bankası, 100’üncü kuruluş yıldönümünü kutlamaya hazırlanıyor. İş Sanat, hem İş Bankası’nın 100’üncü yılının hem de Zafer Bayramı’nın peş peşe kutlanması vesilesiyle, Beyoğlu’ndaki Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nde çocuklara özel tematik atölyeler düzenliyor.

26-30 Ağustos tarihleri arasında ücretsiz olarak gezilecek olan Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nde çocukları birbirinden öğretici aynı zamanda da eğlenceli, farklı yaş grupları için hazırlanan ücretsiz atölyeler bekliyor. Minik sanatseverler, müzenin yanı sıra İş Bankası’nın zengin sanat eserleri koleksiyonuyla tanışacak, sanatçıların eserlerini gözlemleyecek ve bu eserlerden ilhamla kendi tasarımlarını ortaya koyacak.

Atölye programı şöyle açıkladı:

Beyoğlu, Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi

25 Ağustos Pazar, 13.00: Tik Tak Tik Tak

28 Ağustos Çarşamba, 11.00: Zamanda Yolculuk

30 Ağustos Cuma, 11.00 ve 15.00: Atamıza Renkli Mektuplar

Türkiye İş Bankası’nın 100. Yılı’na özel atölyeler

Tik Tak Tik Tak

25 Ağustos Pazar, saat 13.00

Yaş grubu: 7-12 yaş

Neleri biriktiririz? Para, pul, kartpostal. Peki, zamanı, anıları ya da hatıralarımızı biriktirmek mümkün mü? Atölyede, önce İş Bankası’nın 100’üncü kuruluş yıldönümü kapsamında, ressam Edip Hakkı Köseoğlu’nun ‘Kumbaralı Çocuk’ eserinden yola çıkarak çocukların tasarruf alışkanlığı kazanması amacıyla 1928 yılında dağıtılmaya başlanan İş Bankası’nın ikonik kumbarası üzerine sohbet edilecek. Ardından, çocuklarla duygulara odaklanılacak. Atölyenin üretim aşamasında ise çocuklar, kendileri için önemli anılarını boyama ve kolaj gibi farklı tekniklerle görselleştirecekler ve kumbara formundaki kendi duvar saatlerini tasarlayacaklar.

Zamanda Yolculuk

28 Ağustos Çarşamba, saat 11.00

Yaş grubu: 6-9 yaş

İş Bankası’nın 100’üncü kuruluş yıldönümü kapsamındaki bu atölyede çocuklarla ‘İstanbul’un Resmi’ sergisinden seçili eserler incelenecek ve geçtiğimiz yüz yıl içerisinde hem müze binasının hem de Beyoğlu’nun nasıl değiştiği keşfedilecek. Ardından çocuklar, 100 yıl sonra müze ve Beyoğlu’nun nasıl görüneceğini hayal edecek; kesme, katlama, yapıştırma teknikleri ile 2124 yılına gönderilmek üzere kendi pop-up kartpostallarını üretecekler.

Atamıza Renkli Mektuplar

30 Ağustos Cuma, saat 11.00 ve 15.00

Yaş grubu: 7-12 yaş

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın coşkusu Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nde birlikte kutlanacak. Bu atölyede çocuklar ile 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın önemini konuşulacak, sergi gezilecek ve Atamıza rengârenk mektuplar hazırlanacak.

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin çocuk atölyeleri hakkında bilgi almak ve atölyelere ücretsiz kayıt yaptırmak için [email protected] adresi ile iletişime geçilebileceği belirtildi.