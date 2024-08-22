Kentsel dönüşüm projesi ‘Yarısı Bizden’ kampanyasının ilk temelinin atıldığı Üsküdar Salacak Mahallesi’ndeki bina hak sahiplerine kavuşmak için gün sayıyor. Müteahhit Alihan Levent, “Şubat ayında ilk temeli attık. Yaklaşık bir ay içerisinde de teslim etmeyi düşünüyoruz” dedi. Öte yandan bina havadan dron ile görüntülendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı’nın hayata geçirdiği ‘Yarısı Bizden’ kampanyasının ilk temeli Üsküdar Salacak Mahallesi’nde atıldı. 25 Şubat 2024 tarihinde inşası başlayan proje yaklaşık bir ay sonra bitecek ve hak sahiplerine anahtar teslimleri yapılacak.

Üsküdar Salacak’ta yer alan projenin müteahhidi Alihan Levent, “Projeye ruhsat alıp Ocak ayında başladık. Şubat ayında ise ilk temeli attık. Yaklaşık bir ay içerisinde de teslim etmeyi düşünüyoruz. Projede on daire, bir dükkan var. Hepsini hak sahiplerine teslim edeceğiz. Bu projede ‘Yarısı Bizden’ kampanyasından yararlanıldı. Daire başı 1 milyon 400 TL, dükkan da 700 bin TL totalde hibe kredisi aldı” dedi.