Türkiye’de İş Dünyası dergisi, yurt içi çalışmalarının yanı sıra yurt dışında gerçekleştirdiği açılımlarla da çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde iki zirve düzenleyen dergi, iş dünyasından önemli temsilcilerle bölgedeki yatırım fırsatlarını yerinde değerlendirdi.

Türkiye’de İş Dünyası dergisi, 2021 yılında İhlas Medya Grubu bünyesinde başladığı yayın hayatına devam ediyor. Ülkemizde; özellikle iş dünyasının gereksinimlerine, sürdürülebilirliğin önemine ve kadın girişimciliğine verdiği katkıyla kamuoyunu bilgilendirerek çözüm yolu arayan dergi, yurt dışında da çalışmalarına devam ediyor. İlk yurt dışı açılımına 2022 yılında Almanya ile başlayan, 2023 ve 2024 yıllarında da bu buluşma serisine devam ederek ülkenin nabzını tutan Türkiye’de İş Dünyası dergisi, buradaki iş fırsatlarını masaya yatırarak yeni girişimlere ön ayak olmuştu.

Dergi, bu kez Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki yatırım fırsatlarını konuşmak ve iki ülke arasındaki stratejik iş birliklerine ışık tutmak adına iş dünyasını yavru vatanda ağırladı. Burada iki zirveye ev sahipliği yapan Türkiye’de İş Dünyası dergisi, ilk zirveyi Özge Özler Real Estate Investment Kurucusu Özge Özler iş birliğinde gerçekleştirirken, ikinci zirve ise Emlakjet’in katkılarıyla Girne Amerikan Üniversitesi’nde düzenlendi.

“Kıbrıs yatırım için cazip bir seçenek”

Özge Özler Real Estate Investment Kurucusu Özge Özler’in ev sahipliğinde gerçekleşen ilk zirveye; Eyüp Akbal, Selman Yar, Turgay Ömür, Enes Örer ve Zafer Bülent Salman gibi iş insanları katılarak Kıbrıs’taki yatırım fırsatlarını yerinde değerlendirme fırsatı buldu.

Buluşmanın açılış konuşmasını yapan Özge Özler, “Kıbrıs’taki yatırım fırsatlarını ve burada neler yapılabileceğini konuşmak üzere bir araya geldik. Kıbrıs, hem Türkiye’den hem de Avrupa’dan gayrimenkul yatırımı için cazip bir seçenek olabilir. Artık tüketiciler sadece konut veya ticari gayrimenkullere değil, aynı zamanda lüks ve kazançlı projelere yöneliyorlar. Özellikle yatırımcılara yüksek getiriler sunma özellikleriyle dikkat çeken konfor düzeyi yüksek projeler, hem modern bir yaşam tarzını sunarken hem de ticari potansiyelleri ile yatırımcıların ilgisini çekiyor. Ayrıca, turistik bölgelerdeki yatırımlar da artık sadece tatil amaçlı değil, yıl boyunca kazanç elde etme potansiyeliyle öne çıkıyor. Bu değişen tercihler, yatırımcıların daha fazla kazanç ve konfor arayışının bir yansıması olarak karşımıza çıkıyor” dedi. Konuşmasının ardından Özge Özler’e “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin En Güvenilir Yatırım Danışmanı” plaketi takdim edildi.

“Amacımız şeffaf olmak”

Cyprus Constructions Satış Temsilcisi Çağlar Deniz ise, bölgedeki fırsatlara dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: “Firmamız inşaat alanında 27 yıllık bir tecrübeye sahip. Farklı alanlarda işler de yapmakta. Üç adet şubemiz var. Catering hizmetimiz mevcut. Adadaki bütün devlet hastanelerine yemek veriyoruz. 50 bin kapasiteli bir fabrika kurduk. Fabrikamızda günlük ortalama 30 bin adet yemek çıkıyor. Huawei’nin distribütörüyüz. 13 senedir adanın telekominikasyon desteğini bir karşılıyoruz. Solar enerji sistemimizle elektrik üretiyoruz. Kıbrıs’ta altyapı ile alakalı bir yetersizlik var. Gaz işinde de var olabilmek için izinlerimizi aldık. Amacımız şeffaf olabilmek.”

Bölgenin sunduğu ayrıcalıklarla ilgili konuşan Deniz, Kıbrıs’ın Esentepe bölgesinde bulunduklarını değinerek bölgenin yüzde 40 oranında gelişimini tamamladığını dile getirdi.

Gelecek dönemlerde yeni projeler için kolları sıvayacaklarını da sözlerine ekleyen Deniz, “Esentepe’ye Kıbrıs’ın bodrumu diyoruz. Diğer Kıbrıs bölgelerine ortalama yarım saatlik bir ulaşım mesafesi var. Avrupa’da birincisi bir golf sahasına sahibiz. Bu saha uluslararası turnuvalara ev sahipliği yapıyor” dedi.

Deniz, sözlerini şu şekilde sonlandırdı: “Ev aldığınız zaman burada oturma izni alabiliyorsunuz. Bütün dünyadaki yabancı yatırımcının adaya çok fazla rağbet etmesinin en önemli sebeplerinden biri de bu. Yerel bankalarda hesap açabiliyorlar ve dünyanın hiçbir yerinde bu hesaplar görünmüyor. Buradan bir kredi kartı çıkarttığında ise kendi ülkesi de dahil olmak üzere dünyanın her yerinden alışveriş yapabiliyor.”

İkinci zirvede gündem gayrimenkul oldu

İkinci zirve Emlakjet iş birliğinde gerçekleşti. Emlak ve gayrimenkul sektörünün masaya yatırıldığı buluşmanın açılış konuşmasını ise Türkiye’de İş Dünyası dergisi Genel Yayın Yönetmeni Celal Toprak yaptı. Sözlerine Türkiye’de İş Dünyası dergisinin bugüne kadar yaptığı başarılı işlere değinerek başlayan Toprak, “Dergimizin her sayısında iş dünyasının dertlerini, sorunlarını ve önümüzdeki döneme ilişkin bakış açılarını ortaya koyduk. Zaman zaman yurt içi ve yurt dışı olmak üzere toplantılar gerçekleştirdik. Geçtiğimiz aylarda Almanya’da gerçekleştirdiğimiz buluşma serimize bu kez Kıbrıs’ta devam ediyoruz. Burada başta emlak piyasası olmak üzere gayrimenkul ve yatırım fırsatlarını konuşacağız” dedi.

Buluşmanın ev sahipliğini yapan Emlakjet CEO’su Tolga İdikat, “Emlakjet 2006 yılında Türkiye’de kuruldu ve 2014 yılında ise iLab Holding bünyesine dahil oldu. Türkiye’de bugün 30 binden fazla gayrimenkul danışmanının 400 bine yakın ilanını listeleyen ve aynı zamanda 700’den fazla müteahhidin binden fazla projesini listeleyen bir şirketiz” ifadelerini kullandı.

Gayrimenkul sektörünün güncel durumuna da atıfta bulunan İdikat, “Türkiye’de emlak sektöründe bir daralma var. Gayrimenkuldeki fiyatlarda ciddi oranlarda bir artış söz konusu. Hal böyle olunca da gayrimenkul yatırımcısı kendine yeni bir rota arıyor. Konuya Kıbrıs özelinde bakacak olursak, bu yılın ilk altı ayında geçtiğimiz yılın ilk altı ayına göre yüzde 231 oranında aramalarda bir atış olduğunu gözlemliyoruz. Yine sektör temsilcileri ile konuştuğumuzda sıfır konutların satışının yüzde 25’inin artık Türkiye’de yaşayan Türklere yapıldığını görüyoruz. Buraya çok ciddi bir talep var. Burada olma vizyonumuz, ‘Türkiye’de yaptığımız teknolojilerin, çözüm, hizmet ve servislerin Kıbrıs’ın gayrimenkul piyasasına bir değer katabilir mi?’ düşüncesi.” dedi.