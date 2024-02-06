Bilecik’in Osmaneli ilçesinde yaptığı hayır işleriyle adından söz ettiren Doğan Zaimoğlu hayatını kaybetti.

Osmaneli Organize Sanayi Bölgesinde bir alüminyum fabrikasının Yönetim Kurulu Başkanı Doğan Zaimoğlu fabrikadaki odasında ölü bulundu. Şahsın kalp krizi geçirdiği düşünülürken, kesin ölüm nedeni yapılan otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Öte yandan ilçeye birçok eser kazandıran Doğan Zaimoğlu’nun en büyük eseri Osmaneli Belediyesi Hayvan Hastanesi ve Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi oldu.