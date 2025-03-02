KOSGEB'in "Girişimci Destek Programı" kapsamında, iş kuracak ve geliştirecek girişimcilere 2 milyon liraya kadar destek sağlanacak. Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, geçtiğimiz yıl 1631 projeye toplam 2 milyar 200 milyon lira kaynak sağlandığını belirtti.

2025 yılı ilk dönem başvurularının 1-31 Mart 2025 tarihleri arasında alınacağı ifade edildi. Bakan Kacır açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"KOSGEB Girişimci Destek Programı ile iş kuracak ve geliştirecek girişimcilere 2 milyon TL'ye kadar destek sağlıyoruz. Destek kapsamında geçtiğimiz yıl açtığımız çağrılar sonrasında 1631 projeye 2 milyar 200 milyon TL kaynak sağladık. 2025 yılı 1. Dönem başvuruları için son tarih: 31 Mart 2025"

Bin 631 Projeye 2.2 Milyar TL Destek Sağlandı

İş Geliştirme Desteği kapsamında 2024 yılı 1. başvuru döneminde 521 projeye 660 milyon TL, 2. dönemde 543 projeye 725 milyon TL, 3. dönemde ise 567 projeye 815 milyon TL olmak üzere toplamda 1631 projeye 2 milyar 200 milyon TL destek verildi.

İş Geliştirme Desteği

İş Geliştirme Desteği ile girişimcilere 1,5 milyon TL’ye kadar yüzde 80 destek oranıyla geri ödemeli yardım sağlanmaktadır. Eğer girişimci genç, kadın, engelli, gazi ya da birinci dereceden şehit yakını ise destek tutarına ek olarak 150 bin TL daha sağlanmaktadır.

Desteklenen Giderler

Bu destek kapsamında işletmelerin personel giderleri, makine-teçhizat ve kalıp giderleri, yazılım masrafları ve hizmet alımı giderlerine (eğitim, danışmanlık, yönlendirme, belgelendirme, test ve analiz, pazarlama, tasarım, sınai mülkiyet hakları gibi) destek verilmektedir.

Desteklenen Sektörler

Destek, imalat, telekomünikasyon, bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler, bilişim altyapısı, veri işleme ve barındırma gibi sektörlerde faaliyet gösteren işletmelere sağlanmaktadır.

Desteklenecek İşletmelerin Seçimi

Başvurular, sektörlerine göre ülke genelinde kurullara atanarak değerlendirilir. Bu kurullarda KOSGEB personeli, akademik personel ve bağımsız sektör temsilcileri yer alır. Kurul değerlendirmeleri sonrası ilk 1000 başvuru ve her ilde ilk 6 başvuru Jüri değerlendirmesine tabi tutulur. Jüri değerlendirmesi sonrası ilk 500 başvuru ülke genelinde, ilk 3 başvuru ise illerde desteklenmeye uygun görülür.

Geri Ödeme Koşulları

Geri ödemeli destekler için faiz ya da komisyon alınmaz. İşletmelerin geri ödemeleri, 36 ay sonunda başlayacak.