İş Sanat’ın Parlayan Yıldızlar konserlerinde 29 Ocak’ta Levent Ege Çakmak (viyola) ve Belit Çiftçi (çello) İş Kuleleri Salonu’nda sahne alacak.

İş Sanat’ın genç müzisyenlere sahne deneyimi kazandırmak ve sanat hayatına attıkları ilk adımlarında destek olmak amacıyla gerçekleştirdiği Parlayan Yıldızlar konserlerinde 29 Ocak akşamı saat 20.30’da Levent Ege Çakmak (viyola) ve Belit Çiftçi (çello) İş Kuleleri Salonu’nda sahne alacaklar.

Genç müzisyenlerin yeteneklerini sergileyecekleri konserin ilk bölümünde, Levent Ege Çakmak, Cecil Forsyth’nin Viyola Konçertosu, Sol Minor eserini, ikinci bölümde sahne alacak Belit Çiftçi ise Camille Saint-Saens’ın Cello Konçertosu, No. 1, La minor, ile Johann Sebastian Bach’ın Cello Suite No.2 eserini seslendirecek.