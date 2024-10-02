İş Sanat, Kasım ayında başlayacak yeni sezon etkinlik programını duyurdu.

İş Sanat, Kasım ayında başlayacak yeni sezon etkinliklerini duyurdu. Yeni sezon etkinliklerinin biletleri ise satışa sunulduğu belirtildi. İş Sanat, 7 Kasım’da Güher ve Süher Pekinel ve orkestra şefi Carlo Tenan yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nın vereceği konserle kapılarını bir kez daha seyircilerine açıyor. Kariyerleri boyunca prestijli konser salonlarında verdikleri konserler ve dünyaca ünlü müzisyenlerle yaptıkları iş birlikleriyle başarılı projelere imza atan Pekineller, 7 Kasım Perşembe, saat 20:30’da İş Kuleleri Salonu’nda verecekleri açılış konserinde Francis Poulenc’in iki piyano konçertosunu seslendirecek. Leonard Bernstein’ın Candide Uvertürü ile başlayacak konser, Ludwig van Beethoven’ın 7 numaralı senfonisi ile sona erecek.

Cazın Yıldız İsmi Alfredo Rodríguez Trio İş Sanat’ta

2015 yılı Grammy Ödülü adayı Kübalı piyanist ve besteci Alfredo Rodríguez, Yarel Hernandez (bas) ve Michael Olivera (davul) ile İş Sanat programında yerini aldı. 2006 yılında Montreux Caz Festivali’nde efsanevi müzisyen Quincy Jones ile tanışarak aynı sahneyi paylaşmaya başlayan Rodriguez kariyeri boyunca Siedah Garrett, Tan Dun, Richard Bona gibi caz dünyasının önemli isimleriyle birlikte konserler verdi. Ana akım Latin müziği, Latin cazı ve Afro-Küban folk müziğinin harmanlandığı bir repertuvar ile Alfredo Rodríguez Trio, 26 Kasım Salı 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda seyircisiyle buluşacak.

Les Talens Lyriques, genç yetenek Zoltan Darago ile sahnede

Şef ve klavsen sanatçısı Christophe Rousset’nin 1991 yılında kurduğu Les Talens Lyriques barok topluluğu, opera dünyasının yükselen yıldızı Macar kontr-tenor Zoltan Darago ile 5 Aralık Perşembe saat 20.30’da Bach Cantatas and Arias for Alto projesiyle İş Kuleleri Salonu’nda olacak. Tamamı Johann Sebastian Bach’ın alto ses için yazdığı eserlerden oluşturulan repertuvarıyla Les Talens Lyriques ile vokal dünyasının nadir seslerinden Zoltan Darago’nun konseri seyirciyle buluşuyor.

Grammy Ödüllü Patricia Kopatchinskaja Ensemble Resonanz ile İş Sanat’ta

Grammy dahil olmak üzere kariyerine birçok ödül sığdıran, klasik müzik dünyasının önemli sanatçılarından Patricia Kopatchinskaja, Elbphilharmonie’de yirmi yılı aşkın süredir “Resonanzen” konser serisini sürdüren Ensemble Resonanz ile 29 Ocak Çarşamba akşamı İş Kuleleri Salonu’nda bir araya gelecek. Leoš Janácek, Béla Bartók ve Pauline Oliveros’un eserlerinden bir kolaj ile açılacak konserin repertuvarında Dai Fujikura, J. S. Bach ve Felix Mendelssohn’un eserleri yer alıyor.

Paganini yarışması birincisi kemancı Giuseppe Gibboni İş Sanat’ta

2021 Paganini Ödülü’nün sahibi genç keman virtüözü Giuseppe Gibboni ile yirmi yılı aşkın süredir dünyanın en önemli konser salonlarında ve festivallerinde müzikseverlerin beğenisini kazanan I Solisti di Pavia, 26 Şubat Pazartesi akşamı İş Kuleleri Salonu’nda verecekleri konserle İş Sanat seyircisi ile ilk kez buluşacak. Tamamı İtalyan bestecilerinin eserlerinden oluşan konserin repertuvarında Ottorino Respighi, Niccolo Paganini ve Giuseppe Verdi’nin eserleri seslendirilecek.

Chaarts Chamber Artists’ten “The American Beauty Project”

2010 yılında kurulan CHAARTS Chamber Artists, Avrupa’daki en iyi yaylı dörtlülerinin üyelerinden kuruldu. Dünyaca ünlü sanatçılar ile yaptıkları ortak çalışmalar ve enerjik performansları ile klasik oda orkestrası tanımına farklı bir bakış açısı sunan topluluk, ünlü rock grubu Grateful Dead’in aynı isimli albümünden ilham alan “The American Beauty Project” kapsamında 17 Nisan Perşembe saat 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda olacak. David Castro Balbi (keman), Vanessa Looss (soprano) ve Axel Herrig’in (bariton) solist olarak yer alacağı konserde George Gershwin ve Astor Piazzolla’nın eserleri ile 20. yüzyılın ilk yarısından popüler Broadway ve caz parçaları seslendirilecek.

Müzisyen anne-oğul İş Sanat’ta

İş Sanat 8 Mayıs Perşembe akşamı İş Kuleleri Salonu’nda düzenlenecek olan Anneler Günü Resitali’nde müzik dünyasından önemli iki sanatçıyı ağırlıyor: ünlü piyanist Elena Bashkirova ve kemancı Michael Barenboim. İkilinin İş Sanat’a özel hazırladığı resitalin repertuarında Robert Schumann, Piotr İlyiç Çaykovski ve Franz Schubert’in sevilen eserleri yer alıyor.

Zuhal Olcay ile “Küçük Bir Öykü Bu”

Tiyatroda olduğu kadar müzik sahnesinde de kendine has tarzını ortaya koyan Zuhal Olcay, hayatına dokunan ve hafızalarda yer etmiş şarkıları hikâyeleriyle birlikte seyircisiyle paylaşacak. Olcay, cazdan kabareye uzanan geniş bir yelpazede hazırladığı repertuvarını, 22 Kasım Cuma akşamı İş Kuleleri Salonu’nda seslendirecek.

Mor ve Ötesi, akustik performansla sahnede

Türk rock müziğinin önde gelen gruplarından Mor ve Ötesi, akustik bir konserle İş Kuleleri Salonu’na konuk oluyor. Grup, sevilen şarkılarını bir ağızdan söylemek için 11 Aralık Çarşamba 20.30’da seyircinin karşısında olacak.

Minik sanatseverler İş Sanat’ta

İş Sanat’ın geçtiğimiz sezon küçük izleyicilerinden yoğun ilgi gören müzikli çocuk oyunu “Pat Pat Patara”, yeni sezonda da seyircisiyle bir arada olacak. Yekta Kopan’ın yazdığı ve Lerzan Pamir’in yönettiği oyun, çocukları antik dünyanın gizemli atmosferine doğru bir yolculuğa çıkaracak. Sahnede oyunculara canlı bir orkestranın da eşlik ettiği “Pat Pat Patara” bu sezona 16 Kasım Cumartesi ve 17 Kasım Pazar tarihlerindeki temsilleri ile izleyiciyle buluşacak.

Parlayan Yıldızlar sahnede

İş Sanat’ın, genç müzisyenlerin kariyerlerine destek olmak ve sahne deneyimi kazandırmak amacıyla düzenlediği Parlayan Yıldızlar konserleri Kasım ayından itibaren tüm sezon İş Kuleleri Salonu’nda ücretsiz olarak izlenebilecek.

Yeni dinletiler edebiyatseverleri bekliyor

İş Sanat seyircisiyle buluşturduğu ücretsiz etkinliklerini konserlerin yanı sıra edebiyatta da izleyicisine taşıyor. Türk edebiyatının usta şair ve hikâyecilerinin unutulmaz eserlerinin müzik ile buluştuğu dinletiler bu sezon beş yeni prodüksiyonla devam edecek. Mehmet Birkiye ve Atilla Birkiye’nin sahneye hazırladığı, müzik direktörlüğünü Serdar Yalçın’ın üstlendiği dinletiler aralık ayından itibaren İş Kuleleri Salonu’nda düzenlenecek.