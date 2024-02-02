İş Sanat, ilkbaharda gerçekleştireceği etkinliklerin biletlerini satışa sundu.

Dünyaca ünlü orkestra ve solistlerin yanı sıra yerli projeleri de sahnesinde ağırlayan İş Sanat, baharda gerçekleştireceği etkinliklerin biletlerini satışa sundu.

İş Sanat, Nisan programı kapsamında, Taner Ölmez’in solisti olduğu ve basgitarda ünlü aktör Serkan Keskin’in yer aldığı Barabar, 5 Nisan Cuma akşamı 20.30’da “Hep Barabar” konseriyle izleyicilerle buluşacak.

“Feridem”, “Lingo Lingo” gibi sevilen türküleri kendisine özgü bir yorumla seslendiren Barabar, tiyatrocu Demet Evgar’ı da sahnesine konuk edecek. “Barabar”da Taner Ölmez ve Serkan Keskin’in yanı sıra müzisyenler Caner Malkoç, Cihan Tanrıverdi, Fırat İkisivri, Özgür Taş, Serkan Polat ve Sibel Altan da yer alıyor.

Dünyaca ünlü müzisyen Luis Bravo’nun tango dans topluluğu “Forever Tango”, 23 Mayıs Perşembe, İş Kuleleri Salonu’nda gerçekleştireceği gösterisiyle İş Sanat seyircisinin ilk kez karşısına çıkacak. Arjantin’in tutkulu müziğini ve dansını sahneye taşıyan topluluk, Amerika’yı baştanbaşa dolaştı. Tony ile Drama Desk ödüllerine aday gösterildi. Broadway’de en çok sahne alan gösterilerden biri olan Forever Tango, 12 dansçı ve 9 müzisyenden oluşuyor.

İş Sanat, Millî Reasürans Oda Orkestrası’nı “Anadolu Rock-Bukalemun” konseri 14 Mayıs akşamı 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda gerçekleşecek.

Orkestra şefliğini Hakan Şensoy’un üstlendiği konserde Çağ Erçağ (viyolonsel), Nurkan Renda (lead gitar), Uğur Gülbaharlı (tuşlu çalgılar), Levent Candaş (basgitar), Emre Günay (davul) sahne alacak.

2015 yılında Hakan Şensoy, Nurkan Renda ve Çağ Erçağ’ın fikriyle ortaya çıkan Millî Reasürans Konser Salonu’nda sahnelenen Bukalemun projesi, klasik armoniden post modern yaklaşıma kadar pek çok kompozisyon tekniğini barındırıyor. Çağ Erçağ’ın yorumu, Nurkan Renda’nın bilgi birikimi ve Hakan Şensoy’un kompozisyon yaklaşımıyla seyircisiyle buluşuyor.

İş Sanat’ın ilgi gören müzikli çocuk oyunu "Pat Pat Patara," küçük tiyatro severleri İş Kuleleri Salonu’na davet ediyor. Yekta Kopan’ın kaleme aldığı, Lerzan Pamir’in yönettiği, Patara Antik Kenti’nde geçen oyun, seyirciyle buluşacak.

"Geçmişin bilgilerini, bulup çıkarır. Eski değerleri, günümüze taşır," bilmecesiyle başlayan oyunda arkeolog Aslı önderliğinde, Efe, Defne ve sınıf arkadaşları, Patara Antik Kenti’nin esrarengiz atmosferinde eşsiz bir yolculuğa çıkar. Oyuncu kadrosunda Özge Fışkın, Şeyla Halis Çiçekdemir, Baran Güler, Mert Aydın, Derman Çinkılıç, Elif Gizem Aykul, Emrecan Karakum, İrem Kayakököz ve Mehmet Berker Korkmaz yer alıyor. Müziklerini Tolga Çebi’nin yaptığı oyunun dekor tasarımı Merve Yörük, kostüm tasarımı ise Gül Sağer’e ait. Oyun, 4 yaş ve üzeri izleyiciler için öneriliyor.