SS İnegöl İsaören Köyü ve Çevre Mahalleler Tarımsal Kalkınma Koop. 024 Olağan genel kurulu geçtiğimiz akşam gerçekleştirildi. Tek liste gidilen seçime 8 yıldır başkanlık eden Erhan Ulu ortakların oy çokluğu ile tekrar başkan seçildi.

Açıklama yapan Erhan Ulu, "İsaoren 2016 yılından bu yana sekiz yıldır görev yaptığım isaören ve çevre köylerimizin bağlı olduğu SS İnegöl isaören ve çevre köyleri tarımsal kalkınma Koop yönetim kurulu başkanlık görevimi nasıl sekiz yıl gururla ve özveri ile yaptım ise bu önümüzdeki yıllarda da en güzel şekilde yapacağımıza kimsenin şüphesi olmasın.Bizler üreticiler bu Koop sayesinde birlikte hareket ederek yetiştirdiğimiz ürünleri en güzel şekilde muhafaza edip tüketiciye ulaştırmaktır. Aynı zamanda üretici ile Tüccar ve ihracat firmalarını Koop sayesinde bir araya getirmektir. Bizlere güvenen bizleri bu göreve layık gören herdaim bize destek olan bütün ortaklarımıza teşekkür ederiz.Tüm üreticilerimize hayırlı bereketli bir sezon dileriz" dedi.

Yönetim kurulu Mutlu Bal ve Özkan Seymen den oluştu.

Kaynak: HABER MERKEZİ