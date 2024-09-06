Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği ‘Engelsiz Turizm’ projesi, özel gereksinimli bireylerin kentin doğal güzelliklerini ve tarihi dokusunu yakından tanımasını sağlıyor. Proje kapsamında Bursa İşitme Engelliler Derneği üyesi kadınlar, Mudanya, Tophane Meydanı ve Panorama Müzesi'ni ziyaret etti. Gezi sırasında, tur rehberlerinin verdikleri bilgiler işaret dili tercümanları aracılığıyla katılımcılara aktarıldı.

Bursa'nın turizmden hak ettiği payı alabilmesi için çalışmalarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, aynı zamanda kent sakinlerinin ve özel gereksinimli bireylerin kültürel zenginlikleri yakından tanımasına da olanak tanıyor. 'Engelsiz Turizm' projesi kapsamında, engelli bireyleri kentin doğal, tarihi ve turistik değerleriyle buluşturan büyükşehir belediyesi, son olarak Bursa İşitme Engelliler Derneği üyesi kadınları ağırladı. Osmangazi Panorama 1326 Fetih Müzesi, Tophane Meydanı ve Mudanya'da keyifli bir gün geçiren kadınlar, hizmetlerinden dolayı Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Yasemin Şavşatlı, yaz boyunca gerçekleştirilen ‘Engelsiz Turizm’ projesinin tüm hızıyla devam ettiğini belirtti.